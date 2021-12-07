В результате жуткого ДТП с грузовиком и маршруткой под Черниговом погибло 11 человек

В селе Брусилов Черниговской области произошло ДТП с маршруткой, в результате которого погибло 11 человек и восемь пострадали, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В 7:55 на автодороге Н-27 произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным автобусом Чернигов — Сосница. На месте работают спасатели, привлечены десять человек и три единицы техники.

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