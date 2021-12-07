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В результате жуткого ДТП с грузовиком и маршруткой под Черниговом погибло 11 человек

На месте ведутся спасательные работы, задействованы десять сотрудников и три единицы техники.

7 декабря, 09:05
<p>Фото © ГСЧС Украины</p>

Фото © ГСЧС Украины

В селе Брусилов Черниговской области произошло ДТП с маршруткой, в результате которого погибло 11 человек и восемь пострадали, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В 7:55 на автодороге Н-27 произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным автобусом Чернигов — Сосница. На месте работают спасатели, привлечены десять человек и три единицы техники.

Фото © ГСЧС Украины

Фото © ГСЧС Украины

Ранее Лайф писал, что такси упало в реку после ДТП на Бережковской набережной в Москве. По данным нашего источника, в салоне упавшего авто находились водитель и пассажирка, они не пострадали и вылезли сами.

Дочь, внучка и зять экс-депутата гордумы Екатеринбурга Головина погибли в ДТП

Дочь, внучка и зять экс-депутата гордумы Екатеринбурга Головина погибли в ДТП

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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