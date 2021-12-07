В результате жуткого ДТП с грузовиком и маршруткой под Черниговом погибло 11 человек
На месте ведутся спасательные работы, задействованы десять сотрудников и три единицы техники.
Фото © ГСЧС Украины
В селе Брусилов Черниговской области произошло ДТП с маршруткой, в результате которого погибло 11 человек и восемь пострадали, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
В 7:55 на автодороге Н-27 произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным автобусом Чернигов — Сосница. На месте работают спасатели, привлечены десять человек и три единицы техники.
Фото © ГСЧС Украины
Ранее Лайф писал, что такси упало в реку после ДТП на Бережковской набережной в Москве. По данным нашего источника, в салоне упавшего авто находились водитель и пассажирка, они не пострадали и вылезли сами.
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