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Глава Якутии позвал Ди Каприо в республику на саммит по вечной мерзлоте

В регионе напомнили, что артист неравнодушен к проблемам экологии.

7 декабря, 08:49
<p>Фото © ТАСС / AP / Richard Shotwell</p>

Фото © ТАСС / AP / Richard Shotwell

Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо приглашён в Якутию на Всемирный саммит по проблемам вечной мерзлоты, который пройдёт в республике в 2023 году. Об этом глава региона Айсен Николаев сообщил в интервью РИА "Новости" и отметил, что мероприятие состоится в рамках председательства России в Арктическом совете.

"Я знаю, что Леонардо Ди Каприо на самом деле человек, который занимается экологической тематикой, он неравнодушен к проблемам сохранения разных видов животных, биоразнообразия на Земле. Актёра беспокоит изменение климата на планете", пояснил Николаев.

По словам главы республики, вопросы экологии являются общемировыми, человечество находится в одной лодке, а значит, необходимо приложить совместные усилия для решения назревших проблем.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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