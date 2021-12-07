Глава Якутии позвал Ди Каприо в республику на саммит по вечной мерзлоте

Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо приглашён в Якутию на Всемирный саммит по проблемам вечной мерзлоты, который пройдёт в республике в 2023 году. Об этом глава региона Айсен Николаев сообщил в интервью РИА "Новости" и отметил, что мероприятие состоится в рамках председательства России в Арктическом совете.

"Я знаю, что Леонардо Ди Каприо на самом деле человек, который занимается экологической тематикой, он неравнодушен к проблемам сохранения разных видов животных, биоразнообразия на Земле. Актёра беспокоит изменение климата на планете", — пояснил Николаев.

По словам главы республики, вопросы экологии являются общемировыми, человечество находится в одной лодке, а значит, необходимо приложить совместные усилия для решения назревших проблем.