Суд продлил арест пермскому стрелку Тимуру Бекмансурову до 20 февраля
Ходатайство следствия рассматривалось без участия обвиняемого. Сейчас он находится на стационарной судебной психиатрической экспертизе.
Пермский стрелок Тимур Бекмансуров. Фото © Telegram-канал SHOT
Дзержинский районный суд Перми продлил на два месяца и семь суток, до 20 февраля 2022 года, арест студенту, устроившему в пермском госуниверситете стрельбу 20 сентября.
"Продлить меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца и семь суток, до 20 февраля 2022 года", — объявила судья.
Ходатайство следствия о продлении ареста рассматривалось без участия обвиняемого. Бекмансуров сейчас проходит психиатрическую экспертизу в Санкт-Петербурге. Её результаты должны быть готовы в декабре. Отмечается, что ранее на учёте психиатра и нарколога он не состоял.
Как уточнил старший следователь по расследованию особо важных дел Сергей Душкин, фигуранту было предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на совершение указанного преступления, а также в посягательстве на жизнь инспектора ДПС Константина Калинина, который обезвредил Бекмансурова выстрелами из табельного оружия. Он также добавил, что обвиняемый в момент нападения на вуз произвёл не менее 37 выстрелов, ведомством проведено более сотни экспертиз, около 130 осмотров места происшествия, допрошено более тысячи свидетелей, однако многие следственные мероприятия всё ещё не завершены.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый студент в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. В результате погибло по меньшей мере шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, ему провели несколько операций и ампутировали ногу. В сознание нападавший пока не пришёл.
Комментариев: 0