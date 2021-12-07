Суд продлил арест пермскому стрелку Тимуру Бекмансурову до 20 февраля

Ходатайство следствия о продлении ареста рассматривалось без участия обвиняемого. Бекмансуров сейчас проходит психиатрическую экспертизу в Санкт-Петербурге. Её результаты должны быть готовы в декабре. Отмечается, что ранее на учёте психиатра и нарколога он не состоял.

Как уточнил старший следователь по расследованию особо важных дел Сергей Душкин, фигуранту было предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на совершение указанного преступления, а также в посягательстве на жизнь инспектора ДПС Константина Калинина, который обезвредил Бекмансурова выстрелами из табельного оружия. Он также добавил, что обвиняемый в момент нападения на вуз произвёл не менее 37 выстрелов, ведомством проведено более сотни экспертиз, около 130 осмотров места происшествия, допрошено более тысячи свидетелей, однако многие следственные мероприятия всё ещё не завершены.