В Крыму покончил с собой глава представительства "Аэрофлота"
Инцидент произошёл в воскресенье, 5 декабря. В этот день мужчина должен был улететь в командировку в Москву.
Фото © ТАСС / Максим Стулов
В Симферополе найден мёртвым глава крымского представительства авиакомпании "Аэрофлот". По данным источника Лайфа, он мог покончить с собой.
Наш собеседник уточнил, что в воскресенье, 5 декабря, мужчина должен был улететь в командировку в Москву. Утром он приехал в крымский офис, где ему выписали билет. Около 14:30 глава представительства попросил дежурного напомнить ему через час, что пора собираться, и закрылся в кабинете. Но, когда дежурный постучал в дверь, ему никто не ответил, ключом также открыть не получилось. Когда дверь взломали, глава представительства "Аэрофлота" уже был мёртв.
По данным источника, при нём была обнаружена записка, в которой он указал неких лиц, которые "хотят испортить его жизнь".
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А ранее Лайф рассказывал, как лжесотрудники ФСБ выманили более трёх миллионов у ведущего инженера "Аэрофлота". Собеседники заставили его отпроситься с работы, чтобы снять деньги и внести на нужный счёт.
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