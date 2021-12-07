В Крыму покончил с собой глава представительства "Аэрофлота"

Наш собеседник уточнил, что в воскресенье, 5 декабря, мужчина должен был улететь в командировку в Москву. Утром он приехал в крымский офис, где ему выписали билет. Около 14:30 глава представительства попросил дежурного напомнить ему через час, что пора собираться, и закрылся в кабинете. Но, когда дежурный постучал в дверь, ему никто не ответил, ключом также открыть не получилось. Когда дверь взломали, глава представительства "Аэрофлота" уже был мёртв.