Сенатор Кресс назвал популистским ходом предложение ограничить продажу алкоголя на Новый год

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кресс считает, что предложение по ограничению продажи алкоголя на Новый год не решит проблему и это всего лишь популистский ход.

"Вряд ли это решит проблему. Найдут всё равно. Мы это уже проходили в 85 году. Я считаю, что те ограничения по продаже, которые сейчас существуют, их достаточно. Нам надо другим воспитывать наших людей", — заявил сенатор в беседе с Лайфом.

Собеседник Лайфа рассказал о недавнем визите на одно из сельхозпредприятий в глубинке, проиллюстрировав иррациональность предложения об ограничении алкоголя в новогодние праздники.

"Моя была эта инициатива — создать (на этом предприятии. — Прим. Лайфа) рабочие места для сельских тружеников. 170 работающих, из них сельских 10, а остальных всех возят. Потому что вокруг примерно 10 населённых пунктов, и почти все прошли через этот завод. Доходят до заработной платы — и не выходят на работу. Получают зарплату — и на следующий день нет человека на работе. Хоть ограничивай (продажу алкоголя. — Прим. Лайфа), они за 100 км поедут. Я считаю, что это такой популистский ход. Ничего он не даст. Я не поддерживаю", — заключил Кресс.

Напомним, ранее общественники предложили ограничить продажу алкоголя в Новый год, поскольку "некоторые граждане теряют меру", а также необходимы конкретные механизмы по защите здоровья россиян.