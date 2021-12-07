Трезвый взгляд: 7 мифов о водке, в которые пора перестать верить Некоторые из заблуждений пересказывают из поколения в поколение, а другие появились относительно недавно. 6 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

Водка — один из главных русских национальных стереотипов, вокруг которого вертится множество домыслов как среди иностранцев, так и среди наших соотечественников. Одни не выдерживают критики, а другие и вовсе могут быть опасны для здоровья.

Миф № 1 — водка греет в мороз

Отвечая на вопросы об этом заблуждении, врачи категоричны: употребление напитка на улице зимой не только способствует переохлаждению, но и может спровоцировать потерю сознания. Крепкий алкоголь даёт кратковременный согревающий эффект, расширяя сосуды. Кровь лучше циркулирует по телу, но это приводит к быстрой теплопотере. Даже если зайти с мороза в дом, прежде чем "согреваться", лучше подождать, пока температура тела нормализуется. Так организм получит меньше нагрузки, а алкоголь будет выводиться быстрее, чем на морозе.

Миф № 2 — водка это русский напиток

Фото © Kinopoisk / "Особенности национальной охоты" Реж. Александр Рогожкин

До XII века на Руси увеселялись орусом (аналог пива), питным мёдом, забродившим берёзовым соком, или берёзовицей, сикерой (от слова "секира", в смысле "сносит голову"), сделанной из кваса, фруктового сока и мёда. После Крещения Руси из Византии привезли вино. До XIV века пили его, а также медовые напитки. Спирт изобрели арабы в X веке, технологически до подобия водки его доработали в XIII веке итальянцы. Этот напиток впервые на Руси попробовали при Дмитрии Донском, но массовым продуктом он не стал. Слово "водка" (wodka, woda), по документам Сандомирского воеводства, придумали поляки. К середине XVII века водка появилась в русских кабаках, но по вкусу была скорее ржаным самогоном и называлась хлебным вином, градус же варьировался. Пушкин и Кутузов, кстати, пили Цимлянское игристое вино.

Сорокаградусный стандарт закрепили в 1886 году в Уставе о питейных сборах и акцизах. Через десять лет изобрели метод ректификации, тогда водка и приобрела известный вкус. Но только в СССР в 1936 году был окончательно закреплён рецептурный стандарт водки. Не многие знают, что с 1972 по 1982 год СССР судился с Польшей за право на бренд "Водка". Русские победили. Так что русской водке в современном понимании — меньше 100 лет. Если сложить этот и предыдущий пункт, можно развенчать миф "Русские полюбили водку из-за сурового климата".

Миф № 3 — водка не замерзает

Это не совсем так. Стандартная температура бытового холодильника варьируется от трёх до пяти градусов Цельсия, средний показатель для морозилки — минус 18 градусов Цельсия. В бытовом смысле "горькая" действительно не замерзает, ведь она становится льдом при температуре от минус 25 до минус 32 градусов в зависимости от состава. Так можно проверить и качество водки: если она замерзает при показателях выше минус 25 градусов, значит, её крепость ниже стандартов и, вероятно, напиток разбавлен различными добавками. Что касается чистого спирта, он замерзает при минус 114 градусах.

Миф № 4 — от водки толстеют

Водка действительно калорийна — 235 ккал на сто граммов. Считается, что при регулярном употреблении даже можно легко набрать вес. Это не так. Алкогольные калории — пустые, они, по словам биотехнологов, не содержат питательных элементов. Процесс выведения шлаков и токсинов отнимает много сил и энергии. Откуда пошёл такой стереотип, что от водки набирают вес? Водка пробуждает аппетит, и вот сопутствующая ей закуска действительно калорийна — в ряде случаев, по словам эндокринолога Олега Шупты, в три-пять раз питательнее основного напитка.

От закусок как раз и набирают вес. Что касается водки, то от неё люди часто "опухают". Это происходит из-за того, что в тканях образуются отёки, вызванные сбоем работы почек, также отёки образуются от обострения патологий сердечно-сосудистой системы и хронической бессонницы, одного из побочных эффектов длительных алкомарафонов. Кроме того, водка даёт повышенную нагрузку на поджелудочную железу, что чревато самыми тяжёлыми последствиями Олег Шупта Врач-эндокринолог

Миф № 5 — водка не портится

Фото © Kinopoisk / "Особенности национальной рыбалки" Реж. Александр Рогожкин

На Avito некоторое время назад можно было встретить объявления вроде "Продам бутылку водки целую 70-х годов". Чаще всего за такой раритет просили как за бутылку виски Chivas Regal, — ценник доходил до десятка тысяч рублей. Своеобразный рекорд поставил в сентябре этого года хабаровчанин, выставив на торги бутылку водки 31-летней выдержки за 1 500 000 рублей. Но дело даже не в цене. Вопреки устоявшемуся мнению, водка портится. Советский ГОСТ устанавливал сроки хранения водки от года до пяти лет. Долгий контакт со стеклом портит водку, массовая доля этилового спирта снижается, а альдегида — повышается. Это сказывается на вкусовых качествах напитка.

Миф № 6 — больше всего водки пьют в России

Фото © Kinopoisk / "Особенности национальной рыбалки" Реж. Александр Рогожкин

В рейтинге 2020 года наша страна занимает 16-е место по уровню потребления алкоголя из 189. В других культурах есть свои алкогольные напитки, и, казалось бы, уж по потреблению "родимой" мы на первом месте. Но поляки существенно опережают нашу страну. В прошлом году Россия стала крупнейшим экспортёром водки на внешний рынок. "Беленькую" охотно пьют в США (39% мирового потребления), Германии, значительно увеличился спрос на неё в Британии. У Казахстана, Китая, Латвии также растут аппетиты. Потребление "беленькой" у нас неоднородно: Северный Кавказ почти не пьёт, Сахалин, Магадан, Чукотка, Удмуртия и Республика Коми употребляет критически много. Остальные регионы — вариативно. Где-то больше, где-то меньше.

Миф № 7 — фронтовые 100 граммов

"Наркомовская сотка" — один из неофициальных символов Великой Отечественной. Но паёк, состоящий из 50 граммов сала и 100 граммов водки, ввёл ещё Ворошилов в разгар Советско-финской войны 1939–1940 годов. Затем норму отменили. С августа 1941 года, согласно постановлению ГКО, красноармейцы получали 100 граммов водки, а лётчики — столько же коньяку. На Закавказском фронте вместо водки наливали портвейн или вино. Но уже в июне 1942-го Сталин прекратил массовую выдачу водки бойцам. Теперь наливали только тем, кто участвует в наступательных операциях. Зато для них "дозу" увеличили вдвое. Сразу после Победы выдачу спиртного военным прекратили. Это не отменило резко возросшего пьянства на почве послевоенного стресса в рядах военных и гражданских.