НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Минцифры предложили предоставить ветеранам ВОВ бесплатные поездки на такси

Как рассказал глава ведомства Шадаев, сейчас переговоры о такой возможности ведутся с агрегаторами.

7 декабря, 08:33
<p>Фото © ТАСС / Новодережкин Антон</p>

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Такси для ветеранов Великой Отечественной войны в России может стать бесплатным. Такую возможность сегодня с агрегаторами обсуждает Минцифры РФ. Отмечается, что речь идёт о лимитированном количестве поездок, которыми ветераны смогут воспользоваться в течение следующего года.

"На 2022 год мы обсуждаем с агрегаторами сервисов онлайн-такси возможность предоставить ветеранам какой-то лимит на бесплатные поездки на такси в течение года", — рассказал на заседании оргкомитета "Единой России" глава министерства Максут Шадаев.

Ранее Лайф писал, что мэр столицы Сергей Собянин к годовщине битвы под Москвой поручил вдвое увеличить размер материальной помощи ветеранам-москвичам.

Разорение, голод, рак: 97-летний победитель шоу "Голос 60+" Михаил Серебряков рассказал о своих настоящих победах

Разорение, голод, рак: 97-летний победитель шоу "Голос 60+" Михаил Серебряков рассказал о своих настоящих победах

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1