В Минцифры предложили предоставить ветеранам ВОВ бесплатные поездки на такси

Такси для ветеранов Великой Отечественной войны в России может стать бесплатным. Такую возможность сегодня с агрегаторами обсуждает Минцифры РФ. Отмечается, что речь идёт о лимитированном количестве поездок, которыми ветераны смогут воспользоваться в течение следующего года.

"На 2022 год мы обсуждаем с агрегаторами сервисов онлайн-такси возможность предоставить ветеранам какой-то лимит на бесплатные поездки на такси в течение года", — рассказал на заседании оргкомитета "Единой России" глава министерства Максут Шадаев.