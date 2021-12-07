В Минцифры предложили предоставить ветеранам ВОВ бесплатные поездки на такси
Как рассказал глава ведомства Шадаев, сейчас переговоры о такой возможности ведутся с агрегаторами.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Такси для ветеранов Великой Отечественной войны в России может стать бесплатным. Такую возможность сегодня с агрегаторами обсуждает Минцифры РФ. Отмечается, что речь идёт о лимитированном количестве поездок, которыми ветераны смогут воспользоваться в течение следующего года.
"На 2022 год мы обсуждаем с агрегаторами сервисов онлайн-такси возможность предоставить ветеранам какой-то лимит на бесплатные поездки на такси в течение года", — рассказал на заседании оргкомитета "Единой России" глава министерства Максут Шадаев.
Ранее Лайф писал, что мэр столицы Сергей Собянин к годовщине битвы под Москвой поручил вдвое увеличить размер материальной помощи ветеранам-москвичам.
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