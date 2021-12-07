Спасатели нашли тела ещё 13 погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
Сейчас ведутся работы по доставке их на поверхность.
Фото © ГУ МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу
Спасатели обнаружили тела ещё 13 погибших на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Таким образом, осталось найти ещё двух, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"К утру вторника найдены тела 13 погибших, включая одного горноспасателя. Ведётся их подъём на поверхность. Проводится поиск оставшихся двух погибших", — уточнил собеседник агентства.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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