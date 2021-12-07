Суд в Москве оштрафовал Google ещё на пять миллионов рублей

Мировой суд в Москве признал компанию Google виновной в отказе удалить запрещённые материалы и оштрафовал ещё на пять миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе Таганского районного суда, решение принято по одному из трёх протоколов.

"Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в пять миллионов рублей", — уточнили в пресс-службе.