Суд в Москве оштрафовал Google ещё на пять миллионов рублей
Сегодня будет рассмотрено ещё два административных протокола в отношении американского IT-гиганта.
Фото © Shutterstock
Мировой суд в Москве признал компанию Google виновной в отказе удалить запрещённые материалы и оштрафовал ещё на пять миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе Таганского районного суда, решение принято по одному из трёх протоколов.
"Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в пять миллионов рублей", — уточнили в пресс-службе.
В ноябре этого года суд в Москве в очередной раз оштрафовал Google и Telegram за отказ удалить запрещённый контент. Согласно постановлению, компании должны выплатить два и четыре миллиона соответственно.
Комментариев: 0