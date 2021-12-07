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Суд в Москве оштрафовал Google ещё на пять миллионов рублей

Сегодня будет рассмотрено ещё два административных протокола в отношении американского IT-гиганта.

7 декабря, 09:03
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Мировой суд в Москве признал компанию Google виновной в отказе удалить запрещённые материалы и оштрафовал ещё на пять миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе Таганского районного суда, решение принято по одному из трёх протоколов.

"Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в пять миллионов рублей", — уточнили в пресс-службе.

Российские суды оштрафовали Meta, Google и TikTok на 111,6 миллиона рублей

Российские суды оштрафовали Meta, Google и TikTok на 111,6 миллиона рублей

В ноябре этого года суд в Москве в очередной раз оштрафовал Google и Telegram за отказ удалить запрещённый контент. Согласно постановлению, компании должны выплатить два и четыре миллиона соответственно.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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