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Скончался лётчик-испытатель вертолётов "Ми" Гурген Карапетян

Он принимал участие в испытаниях таких машин, как Ми-2, Ми-6, Ми-10, Ми-14, Ми-24, Ми-26 и Ми-28.

7 декабря, 08:50
<p>Фото © <a href="https://www.rhc.aero/media/karapetyan_nekrolog" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба холдинга "Вертолёты России"</a></p>

Фото © Пресс-служба холдинга "Вертолёты России"

В возрасте 84 лет ушёл из жизни заслуженный лётчик-испытатель Гурген Карапетян. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолёты России", советником главы которого он являлся.

"Холдинг "Вертолёты России" госкорпорации "Ростех" выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Героя Советского Союза, заслуженного лётчика-испытателя Советского Союза, советника генерального директора холдинга "Вертолёты России" по безопасности полётов Гургена Рубеновича Карапетяна", — говорится в сообщении холдинга.

Карапетян посвятил авиации всю свою жизнь. В 1961 году он окончил Московский авиационный институт, параллельно занимаясь вертолётным спортом в аэроклубе при вузе. Сразу после обучения он стал ведущим инженером в ОКБ М.Л. Миля, а ещё спустя год окончил школу лётчиков-испытателей.

Гурген Рубенович принимал участие в испытаниях таких винтокрылых машин, как Ми-2, Ми-6, Ми-10, Ми-14, Ми-24, Ми-26 и Ми-28. Ему принадлежит 10 мировых рекордов по скорости и грузоподъёмности на вертолётах. В январе 1991 года Михаил Горбачёв присвоил Карапетяну звание Героя Советского Союза.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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