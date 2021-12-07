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Кандидат в президенты Франции Земмур: Россия не хочет видеть НАТО у своих границ, и это объяснимо

Отвечая на вопрос журналиста о ситуации на российско-украинской границе, политик напомнил об истории отношений двух стран.

7 декабря, 09:06
<p>Фото © Samuel Boivin / NurPhoto via Getty Images</p>

Фото © Samuel Boivin / NurPhoto via Getty Images

Нежелание российской стороны видеть у своих границ войска НАТО вполне законно и естественно. Такое мнение выразил лидер крайне правой партии "Реконкиста", кандидат в президенты Франции Эрик Земмур в эфире телеканала Бэ-эф-эм.

Отвечая на вопрос журналиста о ситуации на российско-украинской границе, политик напомнил об истории отношений двух стран.

"Украина была русской на протяжении веков, и вполне понятно, что россияне не хотят видеть американцев и НАТО у своих границ. Это чувство вполне объяснимо", — резюмировал Земмур.

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Напомним, что Кремль и Белый дом в эти часы готовятся к переговорам Владимира Путина и Джо Байдена. Сегодня лидеры двух государств в ходе видеозвонка обсудят как двусторонние вопросы, так и стратегическую стабильность. В числе тем могут быть напряжённость вокруг Украины, продвижение НАТО к границе России и инициатива Путина о гарантиях безопасности.


Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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