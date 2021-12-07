Кандидат в президенты Франции Земмур: Россия не хочет видеть НАТО у своих границ, и это объяснимо
Отвечая на вопрос журналиста о ситуации на российско-украинской границе, политик напомнил об истории отношений двух стран.
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Нежелание российской стороны видеть у своих границ войска НАТО вполне законно и естественно. Такое мнение выразил лидер крайне правой партии "Реконкиста", кандидат в президенты Франции Эрик Земмур в эфире телеканала Бэ-эф-эм.
Отвечая на вопрос журналиста о ситуации на российско-украинской границе, политик напомнил об истории отношений двух стран.
"Украина была русской на протяжении веков, и вполне понятно, что россияне не хотят видеть американцев и НАТО у своих границ. Это чувство вполне объяснимо", — резюмировал Земмур.
Напомним, что Кремль и Белый дом в эти часы готовятся к переговорам Владимира Путина и Джо Байдена. Сегодня лидеры двух государств в ходе видеозвонка обсудят как двусторонние вопросы, так и стратегическую стабильность. В числе тем могут быть напряжённость вокруг Украины, продвижение НАТО к границе России и инициатива Путина о гарантиях безопасности.
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