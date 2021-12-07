Кандидат в президенты Франции Земмур: Россия не хочет видеть НАТО у своих границ, и это объяснимо

Нежелание российской стороны видеть у своих границ войска НАТО вполне законно и естественно. Такое мнение выразил лидер крайне правой партии "Реконкиста", кандидат в президенты Франции Эрик Земмур в эфире телеканала Бэ-эф-эм.

Отвечая на вопрос журналиста о ситуации на российско-украинской границе, политик напомнил об истории отношений двух стран.