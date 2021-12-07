"Единая Россия" в 2021 году провела более 270 знаковых акций

"Единая Россия" в 2021 году организовала и стала участником 27 федеральных и 250 региональных знаковых тематических акций. К примеру, в одной из них — "Диктанте Победы" — поучаствовало полтора миллиона человек в РФ и в десятках стран, рассказал председатель Комитета Госдумы по информационной политике, координатор партпроекта "Историческая память" Александр Хинштейн на заседании оргкомитета Единой России "Наша Победа".

По его словам, за три года количество участников "Диктанта Победы" выросло в 10 раз, а количество зарубежных стран-участниц — с 23 до 80. Хинштейн отметил, что в 2021 году победителями признано 20 участников со всей России, правильно ответивших на все 25 вопросов и набравших максимальное количество баллов за согласованный промежуток времени от 10 до 15 минут. Он подчеркнул, что подобные мероприятия будут проводиться и в следующем году.

"Также вместе с "Волонтёрами Победы" мы проводили акции "Подарки ветерану", "Звонок ветерану", "Парад у дома ветерана", "Палисадник Победы" и другие. Эти мероприятия мы будем проводить и в следующем году", — напомнил Хинштейн.