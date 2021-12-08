Разработчики заявили о блокировке браузера Tor в России

Разработчики браузера Tor заявили, что его начали блокировать в России.

"С 1 декабря некоторые интернет-провайдеры в России начали блокировать доступ к Tor. Сегодня (7 декабря. — Прим. Лайфа) мы узнали, что Роскомнадзор угрожает подвергнуть цензуре наш основной веб-сайт", — говорится в блоге разработчиков.

Браузер Tor работает по принципу так называемой луковой маршрутизации. С помощью сети узлов пользователи могут защититься от мониторинга их активности и анонимно пользоваться сетью. Часто Tor используется для выхода в скрытую сеть Даркнет.