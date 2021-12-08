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Разработчики заявили о блокировке браузера Tor в России

Данное программное обеспечение часто используется для выхода в скрытую сеть Даркнет.

7 декабря, 23:29

Фото © Pixabay

Разработчики браузера Tor заявили, что его начали блокировать в России.

Инструменты механизма блокировки Tor и Telegrama начали работать в России

Инструменты механизма блокировки Tor и Telegrama начали работать в России

"С 1 декабря некоторые интернет-провайдеры в России начали блокировать доступ к Tor. Сегодня (7 декабря. — Прим. Лайфа) мы узнали, что Роскомнадзор угрожает подвергнуть цензуре наш основной веб-сайт", — говорится в блоге разработчиков.

Браузер Tor работает по принципу так называемой луковой маршрутизации. С помощью сети узлов пользователи могут защититься от мониторинга их активности и анонимно пользоваться сетью. Часто Tor используется для выхода в скрытую сеть Даркнет.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки Etsy. На веб-ресурсе продавали товары бренда Gucci без соглашения с правообладателями.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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