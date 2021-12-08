Киберполиция Украины возбудила дело против скандального сайта "Миротворец"
Это произошло после того, как омбудсмен попросила правоохранителей разобраться с попаданием в базу данных 13-летней девочки из Луганска.
Киберполиция Украины © Facebook / cyberpoliceua
Киберполиция Украины возбудила дело против скандального сайта "Миротворец" по причине размещения там персональных данных. Об этом сообщает издание "Общественное".
Уголовное производство начато по ст. 182 УК Украины "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Максимальное наказание по ней составляет арест до шести месяцев или лишение или ограничение свободы до пяти лет. Дело было возбуждено после того, как уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова попросила правоохранителей разобраться с попаданием на "Миротворец" 13-летней девочки из Луганска. На сайте были опубликованы её личные данные, фотографии, скриншоты сообщений.
Напомним, юную писательницу Фаину Савенкову внесли в базу "Миротворца" в октябре. На тот момент ей было 12 лет. Авторы сайта сочли, что девочка "участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". В ООН раскритиковали это решение и призвали не делать население, страдающее от конфликта, и особенно детей, политическими инструментами". Сама Савенкова рассказала, что попросит ЮНИСЕФ помочь убрать детей из базы "Миротворца".
А накануне Лайф рассказывал, что в базу "Миротворца" угодил мэр Полтавы Александр Мамай. Его туда включили за слова про Донбасс.
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