Киберполиция Украины возбудила дело против скандального сайта "Миротворец"

Уголовное производство начато по ст. 182 УК Украины "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Максимальное наказание по ней составляет арест до шести месяцев или лишение или ограничение свободы до пяти лет. Дело было возбуждено после того, как уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова попросила правоохранителей разобраться с попаданием на "Миротворец" 13-летней девочки из Луганска. На сайте были опубликованы её личные данные, фотографии, скриншоты сообщений.