Кардиохирург Лео Бокерия назвал премию "Знание" важной для развития науки
Академик также отметил, что в России наблюдаются тенденции к увеличению количества людей, ведущих здоровый образ жизни.
Кардиохирург Лео Бокерия © LIFE
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Знаменитый кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия отметил, что вопросы, обсуждавшиеся 7 декабря на вручении премии "Знание", имеют ключевое значение для развития науки, России в целом и мировой цивилизации.
"Потому что здоровый человек — это созидатель. В нашей стране есть позитивные тенденции к увеличению количества людей, стремящихся к здоровому образу жизни... Мы сегодня можем констатировать, что количество мужчин, которые пьют, стало меньше, а те, кто пьют, — пьют меньше", — сказал Бокерия.
По словам кардиохирурга, форум общества "Знание" очень важен для привлечения новых активистов в части внедрения в сознание людей необходимости здорового образа жизни.
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"Обращаюсь ко всем: давайте будем здоровыми и постараемся другим помочь избавиться от вредных привычек", — заключил медик.
Лео Бокерия стал победителем премии "Знание" в номинациях "За общий вклад в просвещение" и "За вклад в просвещение в сфере "Спорт и ЗОЖ".
Премия "Знание" учреждена с целью признания заслуг российских просветителей, выявления значимых просветительских проектов и подтверждения высокого статуса лектора в России. В этом году она вручается впервые. Развитие общества "Знание" инициировал в своём послании Федеральному собранию сам президент России. "На современной цифровой платформе нужно перезапустить работу общества "Знание", все мы о нём хорошо помним", — отметил тогда Владимир Путин.
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