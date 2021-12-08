Кардиохирург Лео Бокерия назвал премию "Знание" важной для развития науки

Видео © LIFE

Знаменитый кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия отметил, что вопросы, обсуждавшиеся 7 декабря на вручении премии "Знание", имеют ключевое значение для развития науки, России в целом и мировой цивилизации.

"Потому что здоровый человек — это созидатель. В нашей стране есть позитивные тенденции к увеличению количества людей, стремящихся к здоровому образу жизни... Мы сегодня можем констатировать, что количество мужчин, которые пьют, стало меньше, а те, кто пьют, — пьют меньше", — сказал Бокерия.

По словам кардиохирурга, форум общества "Знание" очень важен для привлечения новых активистов в части внедрения в сознание людей необходимости здорового образа жизни.

"Обращаюсь ко всем: давайте будем здоровыми и постараемся другим помочь избавиться от вредных привычек", — заключил медик.

Лео Бокерия стал победителем премии "Знание" в номинациях "За общий вклад в просвещение" и "За вклад в просвещение в сфере "Спорт и ЗОЖ".