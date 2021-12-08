В Европарламенте призвали к "тотальному бойкоту" Олимпиады в Пекине
Там отметили, что не могут наблюдать за пропагандой Китая, пока за кулисами нарушаются права человека.
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Страны Евросоюза должны устроить "тотальный бойкот" зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине по примеру США. Об этом заявила зампредседателя Европарламента Никола Бер.
По её словам, Европейский союз не может оставаться в стороне, поэтому должен выступить за соблюдение прав человека в Китае. Бер также назвала Олимпиаду "ошибочной площадкой в неправильном месте" и подчеркнула, что бойкот — это наименьшая мера, которую можно принять в отношении КНР.
"Ни США, ни ЕС не могут быть заинтересованы в том, чтобы молча наблюдать за Пекином на зимних [Олимпийских] играх как за гигантской пропагандистской инсценировкой, в то время как аппарат Китая откровенно за кулисами серьёзно нарушает права человека", — подчеркнула Бер в интервью медиагруппе Funke.
Ранее Лайф сообщал, что США объявили о решении дипломатически бойкотировать Олимпиаду в Пекине, которая пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Однако американских спортсменов это не касается — они будут принимать участие в международных соревнованиях. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай примет контрмеры на решение США.
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