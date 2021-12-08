Замглавы МИД Панкин назвал санкции против Минска наказанием за дружбу с Москвой

Москва и Минск координируют усилия по принятию мер в ответ на санкции Запада, которые больше смахивают на наказание за дружбу с Россией. Об этом заявил РИА "Новости" замглавы МИД РФ Александр Панкин, подчеркнув намерение Кремля и дальше тесно сотрудничать с Белоруссией в противодействии давлению.

"Россия поддерживает Белоруссию в противодействии западному давлению. Проводим скоординированную политику по принятию ответных мер, совместным "стоп-листам", помогаем смягчить негативные социально-экономические последствия рестрикций для белорусских граждан. Будем продолжать это тесное сотрудничество с Минском", — отметил Панкин.

Он также заметил, что санкции в отношении Москвы "походят на наказание за дружбу с Россией", чем на заявленную Западом заботу о нормах демократии. По его мнению, целью рестрикций против Минска является спровоцировать новую волну антиправительственных выступлений в республике.