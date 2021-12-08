Московский МФЦ "Рязанский" временно закрыли после стрельбы с двумя погибшими

Многофункциональный центр "Рязанский" на юго-востоке столицы, где 7 декабря 45-летний москвич Сергей Глазов устроил стрельбу и убил двух человек, в данный момент закрыт. Предоставление услуг в МФЦ временно приостановлено, сообщили в Единой справочной службе Правительства Москвы.