Московский МФЦ "Рязанский" временно закрыли после стрельбы с двумя погибшими
В настоящий момент в здании проводятся следственные действия в связи с произошедшим.
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Многофункциональный центр "Рязанский" на юго-востоке столицы, где 7 декабря 45-летний москвич Сергей Глазов устроил стрельбу и убил двух человек, в данный момент закрыт. Предоставление услуг в МФЦ временно приостановлено, сообщили в Единой справочной службе Правительства Москвы.
Как уточнили в справочной, центр возобновит свою работу 9 декабря. В связи с произошедшей трагедией в здании сейчас проводятся следственные действия.
Напомним, Глазов открыл огонь после просьбы сотрудника надеть маску в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. В результате погибло два человека, ещё трое пострадали, среди них десятилетний ребёнок. Сам напавший задержан. Старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, который задержал 45-летнего стрелка в столичном МФЦ, представят к награде. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что произошла трагедия, и принёс соболезнования семьям погибших. СК возбудил уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".
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