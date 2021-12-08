Устройство в сумке стрелка из МФЦ, которое приняли за взрывчатку, оказалось аккумулятором
Также на велосипеде Сергея Глазова была обнаружена сумка с портативной болгаркой и ещё одним аккумулятором.
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Устройство в сумке у 45-летнего Сергея Глазова, устроившего стрельбу в московском МФЦ, которое приняли за взрывчатку, оказалось аккумулятором для велосипеда. Об этом Лайфу сообщил источник.
По его данным, когда правоохранители расстегнули сумку, то увидели обмотанный скотчем предмет, собранный из батарей. Тогда устройство приняли за взрывчатку, однако позже эксперты осмотрели его и заявили, что опасности оно не представляет. Также на электровелосипеде Глазова, на котором он и приехал к месту трагедии, была обнаружена сумка с портативной болгаркой и ещё одним аккумулятором.
Напомним, 45-летний москвич Сергей Глазов открыл огонь после просьбы сотрудника надеть маску в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. В результате погибло два человека, ещё трое пострадали, среди них десятилетний ребёнок. Сам напавший задержан. Старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, который задержал 45-летнего стрелка, представят к награде. СК возбудил уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".
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