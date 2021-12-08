Устройство в сумке стрелка из МФЦ, которое приняли за взрывчатку, оказалось аккумулятором

По его данным, когда правоохранители расстегнули сумку, то увидели обмотанный скотчем предмет, собранный из батарей. Тогда устройство приняли за взрывчатку, однако позже эксперты осмотрели его и заявили, что опасности оно не представляет. Также на электровелосипеде Глазова, на котором он и приехал к месту трагедии, была обнаружена сумка с портативной болгаркой и ещё одним аккумулятором.