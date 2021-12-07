Велосипедист с "Глоком": Почему бывший военный расстрелял шесть человек в столичном МФЦ В Рязанском районе Москвы произошла трагедия: один из посетителей МФЦ убил двух человек и ранил ещё четверых. Ему грозит пожизненный срок. Мужчина оказался сыном высокопоставленного чиновника. 7 декабря, 19:45 Автомобиль инженерно-сапёрного центра у здания МФЦ "Рязанский", где в результате стрельбы погибли люди. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

45-летний Сергей Глазов, расстрелявший во вторник днём сотрудников и посетителей многофункционального центра "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице в Москве, задержан и допрошен. По последним данным, два человека убито, четверо ранено. Дело возбуждено по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Незаконный оборот оружия". Если комплексная психолого-психиатрическая экспертиза признает Глазова вменяемым, ему грозит пожизненное заключение.

По словам очевидцев, Глазов подъехал к зданию на электровелосипеде в одежде, похожей на робу дворника. Когда он вошёл в МФЦ, администратор, который встречает посетителей и выдаёт талоны на очередь, попросил его надеть медицинскую маску. Странный клиент отказался. Его повторно попросили. После этого мужчина достал из большой сумки травматический пистолет австрийской марки "Глок", переделанный в боевой, и убил администратора. Затем он выстрелил в охранника. В итоге 33-летний сотрудник МФЦ Владимир Шемнев и охранник Алексей Рузлев погибли на месте. По пути Глазову попались ещё двое посетителей — мужчина с 10-летней девочкой. Он ранил их выстрелами.

Стрельба в московском МФЦ началась из-за того, что Сергей Глазов отказался надеть маску. Видео © LIFE SHOT

Четверых человек экстренно доставили в больницы, их состояние сейчас оценивается как тяжёлое. Среди них — Евгений Кондратьев (35 лет), Зайнаб Таймазова (33 года) и София К. (10 лет). Взрослые находятся в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, девочка госпитализирована в Морозовскую ДГКБ.

Пока гремели выстрелы, работники и посетители прятались в кабинетах. В это же время одному из сотрудников миграционной службы — старшему лейтенанту полиции Георгию Домолаеву — без оружия удалось догнать и обезвредить пытавшегося скрыться стрелка. По его словам, помимо "Глока" у Глазова с собой был нож.

Глава МВД Владимир Колокольцев представил Домолаева к госнаграде. Президенту уже направлено соответствующее обращение.

Старший лейтенант полиции Георгий Домолаев — о том, как задержал стрелка в МФЦ. Видео © LIFE SHOT

Сергея Глазова отвезли на допрос, и следователи выяснили, что он бывший кадровый военный, служил в войсковой части № 33949. В 2011 году он демобилизовался в звании подполковника. По службе бывал в заграничных командировках.

Похоже, жертв в МФЦ могло быть гораздо больше. Помимо оружия при себе у Глазова была сумка с проводами. Не исключено, что он где-то спрятал бомбу. Пистолет не был зарегистрирован на Глазова.

Во время задержания и на допросе Глазов был в неадекватном состоянии: он что-то кричал про пандемию и мировой заговор. В ближайшее время ему проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

У здания МФЦ "Рязанский". Видео © LIFE SHOT

Сейчас следователи работают в квартире стрелка, расположенной на улице Коновалова, дом 16, что в Рязанском районе столицы. Это в трёх километрах от МФЦ. "Двушка" площадью 42,6 квадратных метра. Здесь Глазов проживал вместе с матерью.

Похоже, силовики навестят и другие адреса, по которым регистрировался Глазов. Их несколько: "трёшка" площадью 58,5 квадратных метра на улице Кухмистерова, в доме 18, в столичном районе Печатники, а также на улице Белореченской, 34, в районе Марьино. Здесь семье стрелка принадлежит просторная "трёшка" почти в 80 квадратов с видом на парк "Дюссельдорф".

Глазов носит фамилию матери. Его отец — Юрий Свистун — до пенсии работал в Министерстве экономического развития и торговли РФ, а до этого в Комитете Российской Федерации по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами.

Мать преступника. Видео © LIFE SHOT

Для матери преступника поступок сына оказался полной неожиданностью. По её словам, Сергей в последнее время живёт отдельно, не женат, и детей у него нет. Однако в квартире на Коновалова какое-то время регистрировалась некая Анна Глазова. Кроме того, согласно архивным данным, Глазов был постоянным клиентом одной из сетей детских магазинов. Там у него была скидочная карта. Возможно, какое-то время он всё же был связан узами брака и у него есть дети.

Мужчина жил небогато: какое-то время работал в банке "Новая Москва", а также получал небольшой доход от банковских вкладов. В его собственности были два автомобиля отечественного производства: ВАЗ-21120 и ВАЗ-21093. Последняя машина числится на нём уже 20 лет.

Авторы Евгений Кузнецов