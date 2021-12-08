НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Superjob назвала самые высокооплачиваемые вакансии в России

Результаты исследования показали, что крупнейшим городам нужны представители не только IT-сферы, но и рабочих профессий.

8 декабря, 06:33
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В России самой высокооплачиваемой вакансией декабря стала должность коммерческого директора. Компания готова платить сотруднику на этой позиции более 500 тысяч рублей в месяц, следует из данных сервиса по поиску работы Superjob.

Второе место по уровню предлагаемой заработной платы заняла вакансия разработчика веб-приложений в Казани. Сотрудник на этой должности будет получать от 360 тысяч рублей в месяц. На третьем месте — вакансия программиста в Воронеже с ежемесячной зарплатой в 350 тысяч рублей.

"В декабре в топ высокооплачиваемых вошли вакансии программистов, инженеров, руководителей высшего и среднего звена, менеджеров сферы продаж. Крупнейшим городам нужны и представители рабочих профессий. Вакансии квалифицированных рабочих вошли в топ зарплатных предложений в Казани, Екатеринбурге, Краснодаре, Омске", говорится в исследовании сервиса.

Эксперт Долякова рассказала, как правильно договариваться о повышении зарплаты

Эксперт Долякова рассказала, как правильно договариваться о повышении зарплаты

Ранее россияне назвали необходимый для счастья уровень заработка. И у мужчин эта цифра оказалась значительно выше, чем у женщин.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1