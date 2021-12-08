Superjob назвала самые высокооплачиваемые вакансии в России

В России самой высокооплачиваемой вакансией декабря стала должность коммерческого директора. Компания готова платить сотруднику на этой позиции более 500 тысяч рублей в месяц, следует из данных сервиса по поиску работы Superjob.

Второе место по уровню предлагаемой заработной платы заняла вакансия разработчика веб-приложений в Казани. Сотрудник на этой должности будет получать от 360 тысяч рублей в месяц. На третьем месте — вакансия программиста в Воронеже с ежемесячной зарплатой в 350 тысяч рублей.

"В декабре в топ высокооплачиваемых вошли вакансии программистов, инженеров, руководителей высшего и среднего звена, менеджеров сферы продаж. Крупнейшим городам нужны и представители рабочих профессий. Вакансии квалифицированных рабочих вошли в топ зарплатных предложений в Казани, Екатеринбурге, Краснодаре, Омске", — говорится в исследовании сервиса.