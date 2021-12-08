Все пятеро пострадавших при утечке кислорода на ЦБК в Иркутской области скончались

В Иркутской области скончались все пятеро рабочих, которые пострадали в результате утечки кислорода и воспламенения на целлюлозно-бумажном комбинате в городе Усть-Илимске. Об этом со ссылкой на региональный Минздрав сообщает ТАСС.

Напомним, утечка кислорода с локальным возгоранием произошла на предприятии "Илим" в Усть-Илимске 24 ноября. В результате пять рабочих получили ожоги различной степени тяжести. Двое из них поступили в реанимацию с ожогами 50 и 80% поверхности тела, трое — в хирургическое отделение городской больницы. На самом предприятии никаких повреждений не было выявлено, оно продолжило работу в штатном режиме.