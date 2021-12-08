В 2021 году россияне стали чаще страдать бессонницей, а россиянки — просыпаться по ночам

"AliExpress Россия" совместно с ResearchMe ко Дню любителей поспать выяснила, какие факторы влияют на качество сна россиян. В опросе приняли участие 1,6 тысячи респондентов из разных регионов страны. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

Отмечается, что в 2021 году мужчины в России стали хуже спать по сравнению с прошлым годом. Так, увеличилось число мужчин с бессонницей из-за тревожных снов (11% против 8% в прошлом году). Женщины же в 2021 году стали чаще просыпаться ночами (32% против 26% в прошлом году). Вместе с тем представительницы прекрасного пола теперь легче встают по утрам (29% против 34% в прошлом году). Несмотря на общее ухудшение сна, мужчины по-прежнему спят лучше женщин. Про хорошее качество сна заявили 41% респондентов и 26% респонденток.

"Россиян мучают новые проблемы — треть опрошенных жалуется на прерывистый и тревожный сон. Другая распространённая причина недосыпания — чуткий сон. Больше трети респондентов отметили, что просыпаются от любого звука. Половина россиян рассказала, что их сон длится от шести до восьми часов. При этом доля тех, кто недосыпает, выросла на четыре пункта (с 12% до 16%). Всего 7% россиян могут позволить себе долгий сон продолжительностью в 11–12 часов", — говорится в исследовании.

Худшее качество сна у жителей СЗФО и Урала: половина людей из этих регионов жалуется на бессонницу из-за тревожности. При этом в СЗФО в 2021 году актуальность проблемы возросла на 7% (с 43% до 50%). 27% респондентов отметили, что считают главной проблемой со сном тяжесть утреннего пробуждения. Это мнение поддержали 24% мужчин и 29% женщин.

От частых ночных пробуждений страдают в СЗФО, ПФО и на Урале, а вот жителей южных регионов России и регионов Северного Кавказа эта проблема волнует меньше остальных. На чуткий сон больше всего жалуются в Сибири. Также исследование выявило, что сложно просыпаться утром главным образом молодым людям. Такой ответ выбрал 51% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет против 14% опрошенных старше 55 лет.

Самыми популярными способами борьбы с бессонницей у россиян являются просмотр фильма перед сном (29%), успокоительные травяные чаи (19%), прогулка на свежем воздухе (18%), снотворные препараты (18%) и чтение художественной литературы (14%).

В 2021 году почти на 70% выросла популярность приспособлений и гаджетов для сна. Так, лидерами среди товаров для повышения качества сна стали ортопедические подушки и матрасы. Они помогли 16% россиян. Также 16% отметили, что их сон становится лучше на новом постельном белье. Кроме того, россияне подчеркнули положительный эффект от использования блэкаут-штор, увлажнителей и очистителей воздуха и удобных пижам.