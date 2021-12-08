Нутрициолог Лавски рассказала, кому стоит отказаться от манго
По её словам, уровень витамина C во фрукте не уступает даже лимонам.
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Манго имеет множество полезных свойств, но при этом есть люди, которым стоит употреблять этот фрукт с осторожностью. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказала нутрициолог Лера Лавски.
"В Азии манго называют "королём фруктов". Оно является источником целого комплекса витаминов, минералов и антиоксидантов. Больше всего фрукт содержит витамина С — 69 миллиграммов на 100 граммов продукта, что превышает по количеству даже лимон", — рассказала специалист.
По её словам, благодаря содержащимся в манго магнию, кальцию, железу и цинку, частое употребление фрукта положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и улучшает здоровье глаз.
При этом Лавски предупредила, что исключить манго из рациона стоит не только людям с индивидуальной непереносимостью фрукта, но и тем, кто следит за уровнем сахара в крови. Высокое содержание фруктозы может вызвать всплеск инсулина, поэтому диабетикам стоит с особой осторожностью съедать не более 50 граммов манго в день.
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