Нутрициолог Лавски рассказала, кому стоит отказаться от манго

Манго имеет множество полезных свойств, но при этом есть люди, которым стоит употреблять этот фрукт с осторожностью. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказала нутрициолог Лера Лавски.

"В Азии манго называют "королём фруктов". Оно является источником целого комплекса витаминов, минералов и антиоксидантов. Больше всего фрукт содержит витамина С — 69 миллиграммов на 100 граммов продукта, что превышает по количеству даже лимон", — рассказала специалист.

По её словам, благодаря содержащимся в манго магнию, кальцию, железу и цинку, частое употребление фрукта положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и улучшает здоровье глаз.