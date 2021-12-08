Клиенты Ozon и AliExpress пожаловались на задержку доставки заказов

За последний месяц объём заказов в интернет-магазинах Ozon и AliExpress вырос в три раза по сравнению с сентябрём и октябрём, поэтому клиенты начали жаловаться на задержку доставки товаров из-за границы и из Сибири. Об этом пишут "Ведомости".

По словам покупателей, некоторые товары из Китая приходят в Москву на неделю позже. Директор логистической компании "ПЭК Easyway" Максим Губанов объяснил, что задержка происходит из-за высокой загруженности транспортных линий. Также, по его словам, кроме высокого спроса на сроки доставки влияют погодные условия и другие форс-мажоры.

Вместе с тем данные о задержках подтвердили и в "Сберлогистике". В последнее время компания доставляет заказы с AliExpress, поэтому может отслеживать изменения в логистических цепочках.