Клиенты Ozon и AliExpress пожаловались на задержку доставки заказов
По их словам, некоторые товары с китайского маркетплейса приходится ждать на неделю дольше.
Фото © Pixabay
За последний месяц объём заказов в интернет-магазинах Ozon и AliExpress вырос в три раза по сравнению с сентябрём и октябрём, поэтому клиенты начали жаловаться на задержку доставки товаров из-за границы и из Сибири. Об этом пишут "Ведомости".
По словам покупателей, некоторые товары из Китая приходят в Москву на неделю позже. Директор логистической компании "ПЭК Easyway" Максим Губанов объяснил, что задержка происходит из-за высокой загруженности транспортных линий. Также, по его словам, кроме высокого спроса на сроки доставки влияют погодные условия и другие форс-мажоры.
Вместе с тем данные о задержках подтвердили и в "Сберлогистике". В последнее время компания доставляет заказы с AliExpress, поэтому может отслеживать изменения в логистических цепочках.
Ранее в компании AliExpress рассказали Лайфу, что платформа начнёт быстрее доставлять заказы в Россию. Для тех, чья посылка всё же задержится по вине отправителя, предусмотрена компенсация.
Комментариев: 0