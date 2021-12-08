Британцы испугались холодной зимы из-за антироссийских санкций США
При этом пользователи подчеркнули, что подобные встречи лидеров снижают общую напряжённость.
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Читатели британского издания The Telegraph, комментируя переговоры президентов Владимира Путина и Джо Байдена, прошедшие накануне, заострили особое внимание на антироссийских санкциях, о которых шла речь на встрече лидеров. Британцы выразили опасения, что в случае принятия рестрикций Европа вовсе останется без газа.
"Поскольку санкции против России наверняка приведут к приостановке поставок российского газа, то нам здесь, в Европе, видимо, придётся изрядно помёрзнуть этой зимой!" — написал один из пользователей.
Ещё один читатель отметил, что дело не только в санкциях, которыми Москве угрожает Вашингтон, но и в том, что Европа пытается отказаться от атомной энергетики и углерода в пользу возобновляемых источников энергии. Впрочем, нашлись и те, кто увидел позитивные стороны встречи Путина и Байдена.
"Хорошо, что Путин и Байден общаются. Это снижает напряжённость", — написал читатель портала.
"Я знаю, кому из этих двоих я смог бы довериться. И это не Байден!" — резюмировал ещё один.
Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Главной темой переговоров стала Украина. Путин призвал Байдена не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, перечислил президенту США "красные линии" России, указал на попытки Киева усилить наступление на русский язык, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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