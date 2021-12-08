Британцы испугались холодной зимы из-за антироссийских санкций США

Читатели британского издания The Telegraph, комментируя переговоры президентов Владимира Путина и Джо Байдена, прошедшие накануне, заострили особое внимание на антироссийских санкциях, о которых шла речь на встрече лидеров. Британцы выразили опасения, что в случае принятия рестрикций Европа вовсе останется без газа.

"Поскольку санкции против России наверняка приведут к приостановке поставок российского газа, то нам здесь, в Европе, видимо, придётся изрядно помёрзнуть этой зимой!" — написал один из пользователей.

Ещё один читатель отметил, что дело не только в санкциях, которыми Москве угрожает Вашингтон, но и в том, что Европа пытается отказаться от атомной энергетики и углерода в пользу возобновляемых источников энергии. Впрочем, нашлись и те, кто увидел позитивные стороны встречи Путина и Байдена.

"Хорошо, что Путин и Байден общаются. Это снижает напряжённость", — написал читатель портала.