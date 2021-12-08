Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета объёмом $770 млрд

"За" проголосовало 363 парламентария, "против" — 70. Теперь законопроект должен утвердить Сенат США, после чего он перейдёт на подпись к президенту. Проект оборонного бюджета, в частности, предусматривает выделение четырёх миллиардов долларов на программу Европейской инициативы по сдерживанию, направленной против России. Кроме того, он включает военную помощь Украине в размере 300 миллионов долларов. Также 150 миллионов будет выделено на "сотрудничество в области безопасности со странами Балтии".