Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета объёмом $770 млрд
В частности, он предусматривает выделение четырёх миллиардов долларов на программу Европейской инициативы по сдерживанию, направленной против России.
Доллары © ТАСС / "Ведомости"
Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год объёмом около 770 миллиардов долларов. Трансляцию голосования вёл телеканал C-SPAN.
"За" проголосовало 363 парламентария, "против" — 70. Теперь законопроект должен утвердить Сенат США, после чего он перейдёт на подпись к президенту. Проект оборонного бюджета, в частности, предусматривает выделение четырёх миллиардов долларов на программу Европейской инициативы по сдерживанию, направленной против России. Кроме того, он включает военную помощь Украине в размере 300 миллионов долларов. Также 150 миллионов будет выделено на "сотрудничество в области безопасности со странами Балтии".
А вот санкции против "Северного потока – 2", против суверенного долга России и против 35 высокопоставленных россиян, как стало известно ранее, в проект оборонного бюджета не вошли.
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