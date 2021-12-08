НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета объёмом $770 млрд

В частности, он предусматривает выделение четырёх миллиардов долларов на программу Европейской инициативы по сдерживанию, направленной против России.

8 декабря, 04:44

Доллары © ТАСС / "Ведомости"

Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год объёмом около 770 миллиардов долларов. Трансляцию голосования вёл телеканал C-SPAN.

"За" проголосовало 363 парламентария, "против" — 70. Теперь законопроект должен утвердить Сенат США, после чего он перейдёт на подпись к президенту. Проект оборонного бюджета, в частности, предусматривает выделение четырёх миллиардов долларов на программу Европейской инициативы по сдерживанию, направленной против России. Кроме того, он включает военную помощь Украине в размере 300 миллионов долларов. Также 150 миллионов будет выделено на "сотрудничество в области безопасности со странами Балтии".

Сенатор США Менендес заявил о подготовке "матери всех санкций" против России

Сенатор США Менендес заявил о подготовке "матери всех санкций" против России

А вот санкции против "Северного потока – 2", против суверенного долга России и против 35 высокопоставленных россиян, как стало известно ранее, в проект оборонного бюджета не вошли.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1