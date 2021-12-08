Сенатор США Менендес заявил о подготовке "матери всех санкций" против России

Глава международного комитета Сената США Роберт Менендес заявил, что готовит "мать всех санкций" против России. Они будут применены в случае "вторжения" РФ на Украину.

"Я хочу быть предельно ясен перед теми, кто наблюдает за этими слушаниями в Москве, Киеве, других местах, — российское вторжение приведёт в действие разрушительные экономические санкции, подобных которым мы никогда не видели прежде", — сказал политик на слушаниях.