Сенатор США Менендес заявил о подготовке "матери всех санкций" против России
По словам политика, ранее таких "разрушительных" ограничений никогда не было.
Американский сенатор Роберт Менендес © ТАСС / EPA
Глава международного комитета Сената США Роберт Менендес заявил, что готовит "мать всех санкций" против России. Они будут применены в случае "вторжения" РФ на Украину.
"Я хочу быть предельно ясен перед теми, кто наблюдает за этими слушаниями в Москве, Киеве, других местах, — российское вторжение приведёт в действие разрушительные экономические санкции, подобных которым мы никогда не видели прежде", — сказал политик на слушаниях.
Напомним, ранее стало известно, что в проект оборонного бюджета США не вошли санкции против "Северного потока – 2", против суверенного долга России и против 35 высокопоставленных россиян. В связи с этим Менендес отметил, что будет искать другие варианты для своей инициативы.
Комментариев: 0