AFP: Макрон в ближайшие дни обсудит ситуацию в Донбассе с Путиным и Зеленским

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует в ближайшие дни обсудить ситуацию в Донбассе с президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Отмечается, что французский лидер уже провёл переговоры по этой теме с лидерами Великобритании, Италии, ФРГ и США. Это произошло после двухчасовой видеоконференции между Путиным и американским президентом Джо Байденом.

"Лидеры пяти государств подтвердили свою решимость работать вместе, чтобы гарантировать суверенитет Украины и обеспечить её стабильность и безопасность", — сообщили в Елисейском дворце.

Также уточняется, что 10 декабря Макрон встретится с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Политики "вместе рассмотрят способы возобновления контактов с Россией в рамках "нормандского формата", который Байден активно поддержал.