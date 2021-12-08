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AFP: Макрон в ближайшие дни обсудит ситуацию в Донбассе с Путиным и Зеленским

Французский лидер уже провёл переговоры по этой теме с лидерами Великобритании, Италии, ФРГ и США.

8 декабря, 01:28

Президент Франции Эмманюэль Макрон © ТАСС / АР

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует в ближайшие дни обсудить ситуацию в Донбассе с президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Отмечается, что французский лидер уже провёл переговоры по этой теме с лидерами Великобритании, Италии, ФРГ и США. Это произошло после двухчасовой видеоконференции между Путиным и американским президентом Джо Байденом.

Макрон надеется, что разговор Путина и Байдена снизит напряжённость в отношениях Запада и РФ

Макрон надеется, что разговор Путина и Байдена снизит напряжённость в отношениях Запада и РФ

"Лидеры пяти государств подтвердили свою решимость работать вместе, чтобы гарантировать суверенитет Украины и обеспечить её стабильность и безопасность", сообщили в Елисейском дворце.

Также уточняется, что 10 декабря Макрон встретится с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Политики "вместе рассмотрят способы возобновления контактов с Россией в рамках "нормандского формата", который Байден активно поддержал.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл, что Путин ответил Байдену на беспокойство из-за "батальонов" РФ возле Украины.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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