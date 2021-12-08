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Кардиохирург Лео Бокерия призвал противников вакцинации привиться от ковида

Медик отметил, что люди, препятствующие вакцинации, оказывают очень большую плохую услугу себе, своим близким и окружающим.

8 декабря, 01:11

Очередь на вакцинацию от коронавируса © ТАСС / Максим Киселёв

Кардиохирург Лео Бокерия призвал противников вакцинации привиться от ковида. Видео © LIFE

Знаменитый кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия призвал противников вакцинации проявить сознательность и привиться от коронавируса. На церемонии вручения премии "Знание", которая состоялась 7 декабря в Москве, медик отметил, что имеет на это право как практикующий в течение очень долгих лет врач, а также как хирург, который выполняет очень много операций на остановленном сердце. Доктор заявил, что ставит на карту свой престиж.

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"До 1919 года Россия была одной из стран, которая больше всех страдала от пандемий. Есть масса примеров, как люди массово вымирали в результате заразы, которая распространялась по воде, любым способом. С появлением прививок этот процесс ушёл на задний план. И когда сегодня есть надёжная вакцина, которая позволяет в огромном проценте случаев предотвратить заболевание, конечно, люди, которые препятствуют этому, они оказывают очень большую плохую услугу, во-первых, себе, во-вторых, своим близким и всем окружающим", подчеркнул кардиохирург.

Бокерия признался, что не знает, какие ещё можно привести аргументы, кроме того "гигантского учения", которое существует на всех языках мира и уже десятки лет признано всем человечеством, для того чтобы человек осознал важность вакцинации.

"Мы со своей женой, нам обоим больше 80 лет, привились. В тот же день я оперировал", — добавил Бокерия.

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Кардиохирург Лео Бокерия назвал премию "Знание" важной для развития науки

Лео Бокерия стал победителем премии "Знание" в номинациях "За общий вклад в просвещение" и "За вклад в просвещение в сфере "Спорт и ЗОЖ".

Напомним, премия "Знание" учреждена с целью признания заслуг российских просветителей, выявления значимых просветительских проектов и подтверждения высокого статуса лектора в России. В этом году она вручается впервые. Развитие общества "Знание" инициировал в своём Послании Федеральному собранию сам президент России. "На современной цифровой платформе нужно перезапустить работу общества "Знание", все мы о нём хорошо помним", — отметил тогда Владимир Путин.


Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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