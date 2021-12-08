Кардиохирург Лео Бокерия призвал противников вакцинации привиться от ковида. Видео © LIFE

Знаменитый кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия призвал противников вакцинации проявить сознательность и привиться от коронавируса. На церемонии вручения премии "Знание", которая состоялась 7 декабря в Москве, медик отметил, что имеет на это право как практикующий в течение очень долгих лет врач, а также как хирург, который выполняет очень много операций на остановленном сердце. Доктор заявил, что ставит на карту свой престиж.

"До 1919 года Россия была одной из стран, которая больше всех страдала от пандемий. Есть масса примеров, как люди массово вымирали в результате заразы, которая распространялась по воде, любым способом. С появлением прививок этот процесс ушёл на задний план. И когда сегодня есть надёжная вакцина, которая позволяет в огромном проценте случаев предотвратить заболевание, конечно, люди, которые препятствуют этому, они оказывают очень большую плохую услугу, во-первых, себе, во-вторых, своим близким и всем окружающим", — подчеркнул кардиохирург.

Бокерия признался, что не знает, какие ещё можно привести аргументы, кроме того "гигантского учения", которое существует на всех языках мира и уже десятки лет признано всем человечеством, для того чтобы человек осознал важность вакцинации.

"Мы со своей женой, нам обоим больше 80 лет, привились. В тот же день я оперировал", — добавил Бокерия.

Лео Бокерия стал победителем премии "Знание" в номинациях "За общий вклад в просвещение" и "За вклад в просвещение в сфере "Спорт и ЗОЖ".