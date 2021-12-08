МВД РФ предложило изменить законодательство об оружии
Отмечается, что сейчас в законе отсутствует закреплённая структура, которая должна проверять патроны на соответствие криминалистическим требованиям.
Пистолет и патроны © Pixabay
МВД РФ предложило внести ряд изменений в законодательство об оружии. В частности, ведомство намерено получить полномочия на исследование патронов к гражданскому и служебному оружию. Это следует из письма министерства в Минпромторг, передаёт РИА "Новости".
"... предлагается внести изменения в статью 7 ФЗ "Об оружии", наделив МВД России полномочиями по проведению экспертных исследований и выдаче заключения о соответствии патронов к гражданскому и служебному оружию криминалистическим требованиям", — уточняется в тексте документа.
В нём также подчёркивается, что в настоящее время в законе отсутствует закреплённая структура, которая должна проверять патроны на соответствие криминалистическим требованиям, — именно это и намерено исправить МВД.
Ранее сообщалось, что Минздрав предложил запретить частным клиникам выдавать справки на оружие. Поправки также подразумевают внеочередное освидетельствование, если у пациента были выявлены заболевания, несопоставимые с владением оружием.
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