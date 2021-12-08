НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Нуланд заявила об опасениях США из-за того, что Москва может стремиться к воссозданию СССР

В этой связи американский дипломат отметила важность "единства на Украине и единства с союзниками по НАТО".

8 декабря, 00:39
<p>Виктория Нуланд © ТАСС / Zuma</p>

Виктория Нуланд © ТАСС / Zuma

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила об обеспокоенности Вашингтона тем, что Москва якобы может стремиться к воссозданию СССР.

"Обеспокоенность заключается в том, что он (президент России Владимир Путин. — Прим. Лайфа) в качестве проекта своего наследия на самом деле стремится воссоздать Советский Союз", — сказала Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

В этой связи она отметила важность "единства на Украине и единства с союзниками по НАТО". Также Нуланд заявила, что в последние годы изменилось восприятие украинцами РФ.

В Госдепе объяснили нарушение данного России обещания "давней политикой" США

В Госдепе объяснили нарушение данного России обещания "давней политикой" США

"Я думаю, что сейчас уровень поддержки, дружеских чувств в отношении России среди украинцев достиг исторического максимума в 12% или около того", — сказала американский дипломат с сарказмом.

А ранее Нуланд поведала о желании многих россиян стать украинцами. По её мнению, граждане РФ хотели бы видеть у себя события, происходящие в Незалежной, однако она не уточнила, какие именно. Официальный представитель МИД РФ Захарова шуткой ответила на эти слова, отметив "полную интеллектуальную дисфункцию западных кураторов" Незалежной.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1