Нуланд заявила об опасениях США из-за того, что Москва может стремиться к воссозданию СССР
В этой связи американский дипломат отметила важность "единства на Украине и единства с союзниками по НАТО".
Виктория Нуланд © ТАСС / Zuma
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила об обеспокоенности Вашингтона тем, что Москва якобы может стремиться к воссозданию СССР.
"Обеспокоенность заключается в том, что он (президент России Владимир Путин. — Прим. Лайфа) в качестве проекта своего наследия на самом деле стремится воссоздать Советский Союз", — сказала Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
В этой связи она отметила важность "единства на Украине и единства с союзниками по НАТО". Также Нуланд заявила, что в последние годы изменилось восприятие украинцами РФ.
"Я думаю, что сейчас уровень поддержки, дружеских чувств в отношении России среди украинцев достиг исторического максимума в 12% или около того", — сказала американский дипломат с сарказмом.
А ранее Нуланд поведала о желании многих россиян стать украинцами. По её мнению, граждане РФ хотели бы видеть у себя события, происходящие в Незалежной, однако она не уточнила, какие именно. Официальный представитель МИД РФ Захарова шуткой ответила на эти слова, отметив "полную интеллектуальную дисфункцию западных кураторов" Незалежной.
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