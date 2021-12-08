Нуланд заявила об опасениях США из-за того, что Москва может стремиться к воссозданию СССР

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила об обеспокоенности Вашингтона тем, что Москва якобы может стремиться к воссозданию СССР.

"Обеспокоенность заключается в том, что он (президент России Владимир Путин. — Прим. Лайфа) в качестве проекта своего наследия на самом деле стремится воссоздать Советский Союз", — сказала Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

В этой связи она отметила важность "единства на Украине и единства с союзниками по НАТО". Также Нуланд заявила, что в последние годы изменилось восприятие украинцами РФ.

"Я думаю, что сейчас уровень поддержки, дружеских чувств в отношении России среди украинцев достиг исторического максимума в 12% или около того", — сказала американский дипломат с сарказмом.