Тело ещё одного погибшего на шахте "Листвяжная" подняли на поверхность

Спасатели подняли на поверхность тело ещё одного шахтёра, погибшего на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилёв.

"Спасатели подняли из "Листвяжной" тело ещё одного погибшего шахтёра", — говорится в телеграм-канале губернатора.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили ТАСС, что продолжаются поиски ещё одного погибшего горняка.