Тело ещё одного погибшего на шахте "Листвяжная" подняли на поверхность
В МЧС сообщили, что спасатели продолжают поиски ещё одного погибшего горняка.
Поисковые работы на шахте "Листвяжная" © ТАСС / МЧС России
Спасатели подняли на поверхность тело ещё одного шахтёра, погибшего на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилёв.
"Спасатели подняли из "Листвяжной" тело ещё одного погибшего шахтёра", — говорится в телеграм-канале губернатора.
В пресс-службе МЧС РФ сообщили ТАСС, что продолжаются поиски ещё одного погибшего горняка.
Ранее стало известно, что на шахте "Листвяжная" осталось обследовать менее километра выработок.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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