Вильфанд назвал четыре региона России, которые окажутся в эпицентре холода в ближайшие дни
До пятницы включительно в этих субъектах температура будет ниже нормы примерно на 7–11 градусов.
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Несколько российских регионов окажутся в эпицентре аномального холода до конца рабочей недели. Речь идёт об Архангельской, Магаданской области, Карелии и Чукотке. Температура в этих субъектах будет ниже нормы на 7–11 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"На европейской части России наиболее интенсивные отрицательные аномалии температуры прогнозируются в двух регионах — Архангельская область и Карелия. До конца рабочей недели там температура будет ниже нормы на 7–11 градусов. В Архангельской области прогнозируется 20–21 градус мороза, в Карелии — 18–23 градуса мороза", — приводит слова метеоролога ТАСС.
По словам Вильфанда, наиболее заметные отклонения температуры на азиатской части страны будут в Магаданской области и на Чукотке.
"Там тоже температура ниже нормы на 7–11 градусов, но температура уже минус 48–49 градусов", — подчеркнул синоптик.
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