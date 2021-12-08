Вильфанд назвал четыре региона России, которые окажутся в эпицентре холода в ближайшие дни

Несколько российских регионов окажутся в эпицентре аномального холода до конца рабочей недели. Речь идёт об Архангельской, Магаданской области, Карелии и Чукотке. Температура в этих субъектах будет ниже нормы на 7–11 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"На европейской части России наиболее интенсивные отрицательные аномалии температуры прогнозируются в двух регионах — Архангельская область и Карелия. До конца рабочей недели там температура будет ниже нормы на 7–11 градусов. В Архангельской области прогнозируется 20–21 градус мороза, в Карелии — 18–23 градуса мороза", — приводит слова метеоролога ТАСС.

По словам Вильфанда, наиболее заметные отклонения температуры на азиатской части страны будут в Магаданской области и на Чукотке.

"Там тоже температура ниже нормы на 7–11 градусов, но температура уже минус 48–49 градусов", — подчеркнул синоптик.