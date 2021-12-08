Президент Бразилии Болсонару стал Человеком года по версии читателей журнала Time
В первую тройку также попали экс-лидер США Дональд Трамп и врачи, сражающиеся с ковидом.
Президент Бразилии Жаир Болсонару © ТАСС / Zuma
Президент Бразилии Жаир Болсонару признан человеком года по версии читателей популярного американского журнала Time.
"Из более чем 9 миллионов голосов, отданных читателями за того, кто, по их мнению, является человеком или группой, оказавшими наибольшее влияние на этот год — к сожалению или к счастью — Болсонару получил 24% голосов", — отмечает журнал.
Выбор читателей Time весьма неоднозначен, ведь в конце октября специальная комиссия сената Бразилии просила Верховный суд и прокуратуру провести расследование в отношении Болсонару после его высказываний о ковиде, а также заблокировать соцсети политика. На прошлой неделе судья верховного суда Бразилии санкционировал расследование в отношении президента из-за его слов о связи вакцинации от коронавируса с риском развития СПИДа.
На втором месте рейтинга расположился бывший президент США Дональд Трамп, который набрал 9% голосов. Замкнули первую тройку списка врачи, сражающиеся с ковидом (6,3%).
Человек года по версии редакции журнала Time будет объявлен 13 декабря. В прошлом году премию разделили президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. А в опросе читателей первое место заняли медсёстры, врачи, сотрудники служб доставки и продуктовых магазинов и "многие другие, рисковавшие своей жизнью на передовой пандемии CoViD-19".
Ранее журнал Forbes впервые за 11 лет не поставил Ангелу Меркель на первое место в рейтинге самых влиятельных женщин мира. Возглавила список Маккензи Скотт, бывшая жена основателя американского онлайн-ретейлера Amazon Джеффа Безоса.
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