Саакашвили отказался от лекарств из-за запрета на телевизор и отказа увидеться с матерью

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в знак протеста перестал принимать лекарства. Это произошло после того, как к нему не пустили его мать и запретили смотреть телевизор, заявила девушка политика, депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько.

"Буквально несколько часов назад мама Саакашвили приехала к нему в госпиталь — и её не пустили. Сейчас мы узнали, что Михаилу запретили телевизор, возможно, даже отобрали. И дали ему новую информацию, что с сегодняшнего дня доступ к нему будет ограничен, опять-таки, без каких-либо объяснений. В знак протеста против этого Михаил отказался от медикаментов и лечения", — сказала Ясько в "Фейсбуке.