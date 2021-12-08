Саакашвили отказался от лекарств из-за запрета на телевизор и отказа увидеться с матерью
Девушка бывшего грузинского лидера утверждает, что на него оказывается психологическое давление.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили © ТАСС / Ираклий Геденидзе
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в знак протеста перестал принимать лекарства. Это произошло после того, как к нему не пустили его мать и запретили смотреть телевизор, заявила девушка политика, депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько.
"Буквально несколько часов назад мама Саакашвили приехала к нему в госпиталь — и её не пустили. Сейчас мы узнали, что Михаилу запретили телевизор, возможно, даже отобрали. И дали ему новую информацию, что с сегодняшнего дня доступ к нему будет ограничен, опять-таки, без каких-либо объяснений. В знак протеста против этого Михаил отказался от медикаментов и лечения", — сказала Ясько в "Фейсбуке.
По её словам, на Саакашвили оказывается психологическое давление с целью лишить его связи с внешним миром.
Напомним, ранее Саакашвили перевезли из тюремной больницы в Глдани в военный госпиталь в Гори. В последнее время сообщалось, что политик, голодавший в течение 50 дней, испытывает серьёзные проблемы со здоровьем. Так, после встречи с адвокатами его унесли на носилках в бессознательном состоянии. По словам юриста экс-президента, тот поскользнулся и упал, после чего "не открывал глаза". Также утверждалось, что у Саакашвили началась кровавая рвота, член консилиума врачей Нино Шарашенидзе заявила о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога.
Бывший лидер Грузии утром 1 октября заявил, что прибыл в страну спустя восемь лет отсутствия, вечером того же дня стало известно о его задержании. Политика обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. Заседания суда уже несколько раз откладывались в связи с состоянием здоровья Саакашвили, однако в конце ноября его наконец-то доставили на разбирательство.
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