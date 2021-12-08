От Гагарина до Горбачёва: Россияне перечислили героев и антигероев времён СССР

При этом почти половина опрошенных — 40% — не смогли назвать ни одного антигероя советской эпохи.

Россияне перечислили социологам государственных и других деятелей эпохи СССР, которые вызывают у них максимальные негативные или позитивные эмоции. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос ВЦИОМа.

Согласно исследованию, главным антигероем стал последний генеральный секретарь ЦК КПСС, президент СССР Михаил Горбачёв, при котором перестал существовать Советский Союз. Среди мужчин антипатия к нему встречается почти вдвое чаще, чем среди женщин (26% по сравнению с 15%). Люди с незаконченным или законченным высшим образованием чаще называли его антигероем (21%), чем те, кто не окончил школу. Второе место заняли сразу несколько человек, набравших по 11% голосов. Это два советских лидера — Иосиф Сталин и Никита Хрущёв, — а также ближайший сподвижник Сталина — глава НКВД Лаврентий Берия.

На третьем месте по антипатиям оказался Борис Ельцин (9%), далее следуют Леонид Брежнев (5%), ещё один глава НКВД сталинского периода Николай Ежов (4%) и Владимир Ленин (4%). При этом почти половина россиян — 40% — не смогли назвать ни одного антигероя времён СССР.

С помощью опроса удалось установить и героев советской эпохи. Так, абсолютным лидером для россиян стал космонавт Юрий Гагарин: 41% опрошенных назвали его героем, причём одинаково и мужчины, и женщины. На втором месте в списке оказался "маршал Победы" Георгий Жуков (22% голосов). Сталин попал и в этот список, он занял третье место с 20% голосов (28% мужчин и 14% женщин). На четвёртой строчке — также попавший в оба рейтинга Леонид Брежнев (9% голосов).

Кроме того, россияне назвали героями главу советской космической программы Сергея Королёва (8%), Владимира Ленина (7%), лётчика Алексея Маресьева (4%), учёного и правозащитника Андрея Сахарова (4%), космонавта Валентину Терешкову (3%), маршала Константина Рокоссовского (3%), героев Великой Отечественной войны Александра Матросова (3%) и Зою Космодемьянскую (3%).

Ровно 30 лет назад, 8 декабря 1991 года, были подписаны Беловежские соглашения, в которых констатировалось прекращение существования СССР и заявлялось о создании СНГ. Документ подписали высшие должностные лица и главы правительства трёх союзных республик — учредителей Союза ССР. От Белоруссии Шушкевич и Вячеслав Кебич, от России Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис, от Украины Леонид Кравчук и Витольд Фокин.