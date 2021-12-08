Заявления ряда специалистов о способности нового штамма коронавируса "омикрон" заменить вакцину не подтверждаются имеющимися данными об этой мутации ковида, заявил в беседе с газетой "Вечерняя Москва" врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Сергей Крючков.

Ранее вирусолог Пётр Чумаков выразил мнение, что омикрон-штамм может быть "живой вакциной", созданной природой. По мнению учёного, повышенная заразность этого коронавируса-мутанта будет играть на руку человечеству.

Крючков отметил, что мнение о сниженной опасности штамма "омикрон" не имеет под собой никаких оснований, а вакцинация по-прежнему остаётся самым эффективным способом защиты от инфекции.

"Сейчас у нас многих данных нет. Многие специалисты начинают фантазировать, что "омикрон" — спасение, "живая вакцина". И это не мнение — даже мейнстрим. Но оно на пустом месте — без фактических данных выдаётся желаемое за действительное", — отметил специалист.