"Многие специалисты начинают фантазировать": Иммунолог Крючков усомнился в способности "омикрона" стать "живой вакциной" от ковида
По его словам, данная мутация может оказаться менее патогенной, чем "дельта", однако не исключён и кардинально противоположный вариант.
Штамм "омикрон" © Pixabay
Заявления ряда специалистов о способности нового штамма коронавируса "омикрон" заменить вакцину не подтверждаются имеющимися данными об этой мутации ковида, заявил в беседе с газетой "Вечерняя Москва" врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Сергей Крючков.
Ранее вирусолог Пётр Чумаков выразил мнение, что омикрон-штамм может быть "живой вакциной", созданной природой. По мнению учёного, повышенная заразность этого коронавируса-мутанта будет играть на руку человечеству.
Крючков отметил, что мнение о сниженной опасности штамма "омикрон" не имеет под собой никаких оснований, а вакцинация по-прежнему остаётся самым эффективным способом защиты от инфекции.
"Сейчас у нас многих данных нет. Многие специалисты начинают фантазировать, что "омикрон" — спасение, "живая вакцина". И это не мнение — даже мейнстрим. Но оно на пустом месте — без фактических данных выдаётся желаемое за действительное", — отметил специалист.
По словам иммунолога, омикрон-штамм может оказаться менее патогенным, чем "дельта". Однако, предупредил Крючков, возможен и кардинально противоположный вариант. Также врач заметил, что в конце января — начале февраля может начаться новая вспышка заболеваемости. В случае снижения темпов вакцинации при неблагоприятном раскладе будет упущено драгоценное время, заключил Крючков.
Ранее президент РФ Владимир Путин призвал не забегать вперёд в оценках омикрон-штамма ковида. А премьер-министр страны Михаил Мишустин поручил быть готовыми "к любому сценарию" из-за "омикрона".
Напомним, новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре. Он был назван греческой буквой "омикрон". Эта мутация была признана Всемирной организацией здравоохранения вызывающей беспокойство. Из-за нового штамма 2 декабря Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран.
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