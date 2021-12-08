Британский врач Дэвид Ллойд назвал необычный симптом омикрон-штамма ковида

У детей, заразившихся омикрон-штаммом коронавируса, может возникать "необычная". Об этом заявил британский врач Дэвид Ллойд в эфире телеканала Sky News.

"Такие вещи, как усталость, головная боль и потеря аппетита кажутся весьма важными, как и сыпь", — добавил Ллойд.

Доктор уточнил, что "необычная" сыпь наблюдалась у 15% детей, заразившихся штаммом "омикрон". Врач констатировал, что специалисты всё больше узнают о новом варианте коронавируса. Ллойд выразил надежду, что он не такой смертоносный как штамм "дельта", при этом отметив, что "времена тревожные".