Британский врач Дэвид Ллойд назвал необычный симптом омикрон-штамма ковида
Доктор уточнил, что этот признак заболевания наблюдался у 15% детей, заражённых новым вариантом коронавируса.
Вакцинация от коронавируса CoViD-19 детей от 3 до 5 лет в Сантьяго. © ТАСС / AP
У детей, заразившихся омикрон-штаммом коронавируса, может возникать "необычная". Об этом заявил британский врач Дэвид Ллойд в эфире телеканала Sky News.
По словам медика, симптомы "омикрона" у детей и взрослых отличаются.
"Такие вещи, как усталость, головная боль и потеря аппетита кажутся весьма важными, как и сыпь", — добавил Ллойд.
Доктор уточнил, что "необычная" сыпь наблюдалась у 15% детей, заразившихся штаммом "омикрон". Врач констатировал, что специалисты всё больше узнают о новом варианте коронавируса. Ллойд выразил надежду, что он не такой смертоносный как штамм "дельта", при этом отметив, что "времена тревожные".
Напомним, новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре. Он был назван греческой буквой "омикрон". Эта мутация была признана Всемирной организацией здравоохранения вызывающей беспокойство. Из-за нового штамма 2 декабря Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран.
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