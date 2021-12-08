В Ингушетии полиция ищет остановивших автобус и избивших водителя
По данным ряда СМИ, в автобусе находились дети, однако официально эта информация не подтверждена.
Сотрудник полиции © ТАСС / Антон Новодережкин
В Ингушетии полицейские разыскивают лиц, которые остановили микроавтобус и избили водителя. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону. Инцидент произошёл в селе Экажево.
"Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего, установление и задержание всех причастных лиц", — говорится в сообщении.
По данным ряда СМИ, в автобусе находились дети, однако официально эта информация не подтверждена.
"Напали на водителя, избили. Нападавшие не знали, что в микроавтобусе есть дети. Причина — конфликт, который произошёл между двумя семьями месяц назад", — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
По данным Лайфа, серьёзных травм у водителя нет, от госпитализации он отказался.
Ранее Лайф рассказывал, что в центре Ярославля таксист запинал женщину и подрался с мужчиной.
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