В Ингушетии полиция ищет остановивших автобус и избивших водителя

В Ингушетии полицейские разыскивают лиц, которые остановили микроавтобус и избили водителя. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону. Инцидент произошёл в селе Экажево.

"Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего, установление и задержание всех причастных лиц", — говорится в сообщении.

По данным ряда СМИ, в автобусе находились дети, однако официально эта информация не подтверждена.

"Напали на водителя, избили. Нападавшие не знали, что в микроавтобусе есть дети. Причина — конфликт, который произошёл между двумя семьями месяц назад", — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

По данным Лайфа, серьёзных травм у водителя нет, от госпитализации он отказался.