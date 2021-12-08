Космических туристов Маэдзаву и Хирано проводили на МКС песней "Трава у дома" на японском. Видео © t.me/roscosmos_gk

Японские космические туристы, вошедшие в состав экипажа корабля "Союз МС-20", вышли из гостиницы "Космонавт" на Байконуре под традиционную песню "Трава у дома". Однако на сей раз известная композиция звучала на японском языке.

При этом первый куплет был спет на русском языке. Как уточнили в "Роскосмосе", новую версию песни записал дуэт Deai, состоящий из японской певицы Нацуки Сугавары и российского музыканта Виталия Сунцева.

"Впервые в истории экипаж российского корабля "Союз" вышел из гостиницы "Космонавт" на космодроме Байконур под песню "Трава у дома" на японском языке!" — говорится в телеграм-канале "Роскосмоса".

Различить слова припева на японском было трудно из-за радостных криков собравшихся. Последние куплеты и припевы в песне также звучат на русском языке, но в исполнении японской певицы.

Добавим, что все экипажи, отправляющиеся на МКС с Байконура на кораблях "Союз", традиционно выходят из гостиницы к автобусу под песню "Трава у дома".

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-20" к МКС намечен на 10:38 мск 8 декабря. В состав экипажа вошли японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано, а также российский космонавт Александр Мисуркин. Стыковка "Союза МС-20" со станцией ожидается в 16:41 мск. Возвращение экипажа запланировано на 20 декабря. Стоит отметить, что Маэдзава и Хирано станут первыми за 12 лет туристами, которые на корабле "Союз" прилетят на МКС. Вместе с основным экипажем из гостиницы вышли и погрузились в свой автобус их дублёры — российский космонавт Александр Скворцов и японский турист Щун Огисо.