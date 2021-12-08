Экс-премьер Украины Кинах рассказал, когда у страны закончится газ
Сейчас в газохранилищах Незалежной топлива примерно на 30–40% меньше, чем должно быть по нормативам.
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Украине не удалось заполнить хранилища природным газом, что грозит обернуться серьёзными проблемами уже в январе-феврале. Об этом рассказал бывший премьер-министр страны Анатолий Кинах в эфире телеканала UkrLife.
"В газохранилищах где-то процентов на 30–40 меньше объём, чем тот, который должен быть по нормативным требованиям. Можно прогнозировать, что если не будут приняты соответствующие меры, то где-то к январю-февралю начнутся очень серьёзные проблемы", — сказал Кинах.
Экс-премьер отметил, что имеются в виду главным образом жилищно-коммунальные потребности.
Ранее эксперт Константин Симонов уличил Киев в "валянии дурака" по вопросу транзита газа. Он подчеркнул, что в отношениях Москвы и Киева есть сейчас гораздо более горячие темы, чем продление контракта, который будет работать ещё два года.
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