Экс-премьер Украины Кинах рассказал, когда у страны закончится газ

Украине не удалось заполнить хранилища природным газом, что грозит обернуться серьёзными проблемами уже в январе-феврале. Об этом рассказал бывший премьер-министр страны Анатолий Кинах в эфире телеканала UkrLife.

"В газохранилищах где-то процентов на 30–40 меньше объём, чем тот, который должен быть по нормативным требованиям. Можно прогнозировать, что если не будут приняты соответствующие меры, то где-то к январю-февралю начнутся очень серьёзные проблемы", — сказал Кинах.

Экс-премьер отметил, что имеются в виду главным образом жилищно-коммунальные потребности.