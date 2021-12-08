Путин заявил Байдену о заинтересованности РФ в гарантиях нерасширения НАТО на восток

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с американским лидером Джо Байденом заявил, что РФ заинтересована в получении гарантий нерасширения НАТО на восток. Глава государства отметил, что именно Североатлантический альянс наращивает военный потенциал у рубежей России и предпринимает опасные попытки освоения территории Украины.