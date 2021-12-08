Путин заявил Байдену о заинтересованности РФ в гарантиях нерасширения НАТО на восток
Глава государства отметил, что именно Североатлантический альянс наращивает военный потенциал у рубежей России и предпринимает опасные попытки освоения территории Украины.
Флаг НАТО © ТАСС / AP Photo / Boris Grdanoski
Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с американским лидером Джо Байденом заявил, что РФ заинтересована в получении гарантий нерасширения НАТО на восток. Глава государства отметил, что именно Североатлантический альянс наращивает военный потенциал у рубежей России и предпринимает опасные попытки освоения территории Украины.
"Поэтому Россия серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", — говорится на сайте Кремля.
Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Главной темой переговоров стала Украина. Путин призвал Байдена не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, перечислил президенту США "красные линии" России, указал на попытки Киева усилить наступление на русский язык, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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