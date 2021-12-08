Россия опередила Швейцарию и вошла в топ-10 экспортёров шоколада в мире

По итогам сентября нынешнего года Россия заняла десятое место в мире по объёму выручки от экспорта шоколада, опередив Швейцарию. Об этом сообщает Ассоциация кондитерских предприятий "Асконд" со ссылкой на отчёты ITC Trademap и UN Comtrade.

Отмечается, что с сентября 2020-го по сентябрь этого года экспорт российского шоколада составил 838,5 млн долларов, а швейцарского — 819 млн.

"Ещё год назад Россия не входила в топ-10, занимая 11-е место с объёмом экспорта 295,7 тыс. тонн на 729,2 млн долларов. На 10-м месте располагалась Швейцария с результатом 109,8 тыс. тонн на 753 млн долларов. По оценкам "Асконд", в 2021 году экспорт российских сладостей увеличится на 19,1% — до 824,5 тыс. тонн на 1,68 млрд долларов", — приводит сообщение "Асконда" "Российская газета".

Уточняется, что эти показатели станут рекордными, превысив уровень допандемийного 2019 года на 30,8%. В "Асконде" добавили, что шоколадные кондитерские изделия занимают значительную часть в структуре российского экспорта кондитерских изделий в целом. По данным на сентябрь, на них приходится более 51,5% (или $838,5 млн) продаж за последние 12 месяцев. В ассоциации уверены, что динамика поставок за рубеж позволяет утверждать, что по итогам года Россия укрепит свои позиции в десятке крупнейших мировых экспортёров этого вида сладостей.

Российские кондитерские изделия поставляются в 92 страны мира. Основными покупателями сладостей остаются Китай и страны Таможенного союза — на них приходится 57% экспортных поставок. Однако экспорт растёт и за счёт продаж на относительно новых для отечественных кондитеров направлениях — в Сербии, Бразилии, Нигерии и странах Ближнего Востока.