Экс-глава Белоруссии Шушкевич назвал истинную причину встречи в Беловежской Пуще

По его словам, изначально собравшиеся там не планировали принимать решение о прекращении существования СССР.

Председатель Верховного Совета Белоруссии в 1991–1994 годах Станислав Шушкевич заявил, что истинной причиной конференции в Беловежской Пуще были переговоры с РСФСР по поставкам нефти и газа в Белоруссию. Политик отметил, что пригласил президента РСФСР Бориса Ельцина именно туда, так как считал, что тот не откажется посетить базу отдыха "Вискули", которая ранее находилась в ведении Политбюро ЦК КПСС.

"Ни на минуту не задумывался, что начнём решать куда более серьёзные политические вопросы. Иначе мы заморозили бы наших граждан. Мы всё время искали индивидуальной встречи с Ельциным", — рассказал Шушкевич в интервью "Ленте.ру".

Он добавил, что изначально собравшиеся в Беловежской Пуще не планировали принимать решение о прекращении существования СССР. Однако именно там появилась уверенность, что "можно всё изменить".

Ровно 30 лет назад, 8 декабря 1991 года, были подписаны Беловежские соглашения, в которых констатировалось прекращение существования СССР и заявлялось о создании СНГ. Документ подписали высшие должностные лица и главы правительства трёх союзных республик — учредителей Союза ССР. От Белоруссии Шушкевич и Вячеслав Кебич, от России Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис, от Украины Леонид Кравчук и Витольд Фокин.