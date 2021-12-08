В Минтруде рассказали, когда россияне могут полностью получить пенсионные накопления

Пенсионные накопления формируются у граждан РФ 1967 года рождения и моложе. Как отметили в ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России, возраст, дающий право на получение накопительной пенсии, не изменился после пенсионной реформы и остался в прежних границах – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, пишет агентство "Прайм".

Также в ведомстве перечислили выплаты, которые граждане могут получить с пенсионными накоплениями.

Единовременный платёж. Положен тем, у кого расчётный размер накопительной пенсии составляет 5% и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии с учётом фиксированной выплаты и размера накопительной.

Срочная пенсионная выплата (выплачивается ежемесячно в течение 10 лет или дольше в зависимости от выбора пенсионера). Она устанавливается, если пенсионные накопления формировались за счёт взносов по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений, а также средств материнского капитала, направленных на формирование пенсионных накоплений.

накопительная пенсия (выплачивается каждый месяц пожизненно). Она устанавливается, если её размер составляет больше 5% по отношению к сумме страховой пенсии по старости с учётом фиксированной выплаты и накопительной пенсии, рассчитанной по состоянию на день её назначения.

В Минтруде пояснили, что за оформлением пенсионных накоплений нужно обращаться в ПФР или в негосударственный пенсионный фонд. Если гражданину при жизни была назначена срочная пенсионная выплата, но до его смерти она полностью не выплачена, остатки средств должны получить правопреемники умершего. Для этого им необходимо обратиться к страховщику, у которого формировались накопления — ПФР или НПФ.