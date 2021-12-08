Шушкевич раскрыл, кто "нажал на спусковой крючок" распада СССР
По словам бывшего лидера Белоруссии, именно этот человек предложил фразу: "СССР как геополитическая реальность и субъект международного права прекращает своё существование".
Станислав Шушкевич © ТАСС / Виктор Драчев
На "спусковой крючок" распада СССР нажал первый заместитель председателя Правительства России в 1991–1992 годах Геннадий Бурбулис. Об этом заявил председатель Верховного Совета Белоруссии в 1991–1994 годах Станислав Шушкевич.
По его словам, именно Бурбулис предложил фразу: "СССР как геополитическая реальность и субъект международного права прекращает своё существование".
"Когда я её услышал, то мгновенно осознал, что это прекрасная формулировка. Потом мы действовали на основе включения этой фразы в преамбулу нашего постановления", — объяснил председатель Верховного Совета Белоруссии в интервью "Ленте.ру".
Политик признался, что слова Бурбулиса его сильно впечатлили, так как он сам "не имел общей гуманитарной подготовки и над такими глобальными проблемами не задумывался". После этого даже начал уважать советских философов, подытожил Шушкевич.
Ровно 30 лет назад, 8 декабря 1991 года, были подписаны Беловежские соглашения, в которых констатировалось прекращение существования СССР и заявлялось о создании СНГ. Документ подписали высшие должностные лица и главы правительства трёх союзных республик — учредителей Союза ССР. От Белоруссии Шушкевич и Вячеслав Кебич, от России Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис, от Украины Леонид Кравчук и Витольд Фокин.
Ранее первый президент Украины Кравчук заявил, что население было готово к распаду СССР. При этом он выразил уважение экс-президенту Союза Михаилу Горбачёву за перестройку, без которой не случилась бы независимость Незалежной. В свою очередь, бывший пресс-секретарь Горбачёва Андрей Грачёв рассказал, как можно было сохранить СССР. По его словам, Советский Союз был не добровольным объединением, а своего рода продолжением Российской империи "с отсталой, архаичной и неконкурентоспособной экономикой".
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