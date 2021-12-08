Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 декабря 2021, 04:09
3214

Шушкевич раскрыл, кто "нажал на спусковой крючок" распада СССР

Станислав Шушкевич © ТАСС / Виктор Драчев

Станислав Шушкевич © ТАСС / Виктор Драчев

По словам бывшего лидера Белоруссии, именно этот человек предложил фразу: "СССР как геополитическая реальность и субъект международного права прекращает своё существование".

На "спусковой крючок" распада СССР нажал первый заместитель председателя Правительства России в 1991–1992 годах Геннадий Бурбулис. Об этом заявил председатель Верховного Совета Белоруссии в 1991–1994 годах Станислав Шушкевич.

По его словам, именно Бурбулис предложил фразу: "СССР как геополитическая реальность и субъект международного права прекращает своё существование".

Экс-глава Белоруссии Шушкевич назвал истинную причину встречи в Беловежской Пуще
Экс-глава Белоруссии Шушкевич назвал истинную причину встречи в Беловежской Пуще

"Когда я её услышал, то мгновенно осознал, что это прекрасная формулировка. Потом мы действовали на основе включения этой фразы в преамбулу нашего постановления", объяснил председатель Верховного Совета Белоруссии в интервью "Ленте.ру".

Политик признался, что слова Бурбулиса его сильно впечатлили, так как он сам "не имел общей гуманитарной подготовки и над такими глобальными проблемами не задумывался". После этого даже начал уважать советских философов, подытожил Шушкевич.

Ровно 30 лет назад, 8 декабря 1991 года, были подписаны Беловежские соглашения, в которых констатировалось прекращение существования СССР и заявлялось о создании СНГ. Документ подписали высшие должностные лица и главы правительства трёх союзных республик — учредителей Союза ССР. От Белоруссии Шушкевич и Вячеслав Кебич, от России Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис, от Украины Леонид Кравчук и Витольд Фокин.

От Гагарина до Горбачёва: Россияне перечислили героев и антигероев времён СССР
От Гагарина до Горбачёва: Россияне перечислили героев и антигероев времён СССР

Ранее первый президент Украины Кравчук заявил, что население было готово к распаду СССР. При этом он выразил уважение экс-президенту Союза Михаилу Горбачёву за перестройку, без которой не случилась бы независимость Незалежной. В свою очередь, бывший пресс-секретарь Горбачёва Андрей Грачёв рассказал, как можно было сохранить СССР. По его словам, Советский Союз был не добровольным объединением, а своего рода продолжением Российской империи "с отсталой, архаичной и неконкурентоспособной экономикой".

BannerImage
Юлия Коновалова
  • Новости
  • СССР
  • Политика России
  • История
  • Политика
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar