Шушкевич раскрыл, кто "нажал на спусковой крючок" распада СССР

По словам бывшего лидера Белоруссии, именно этот человек предложил фразу: "СССР как геополитическая реальность и субъект международного права прекращает своё существование".

На "спусковой крючок" распада СССР нажал первый заместитель председателя Правительства России в 1991–1992 годах Геннадий Бурбулис. Об этом заявил председатель Верховного Совета Белоруссии в 1991–1994 годах Станислав Шушкевич.

По его словам, именно Бурбулис предложил фразу: "СССР как геополитическая реальность и субъект международного права прекращает своё существование".

"Когда я её услышал, то мгновенно осознал, что это прекрасная формулировка. Потом мы действовали на основе включения этой фразы в преамбулу нашего постановления", — объяснил председатель Верховного Совета Белоруссии в интервью "Ленте.ру".

Политик признался, что слова Бурбулиса его сильно впечатлили, так как он сам "не имел общей гуманитарной подготовки и над такими глобальными проблемами не задумывался". После этого даже начал уважать советских философов, подытожил Шушкевич.

Ровно 30 лет назад, 8 декабря 1991 года, были подписаны Беловежские соглашения, в которых констатировалось прекращение существования СССР и заявлялось о создании СНГ. Документ подписали высшие должностные лица и главы правительства трёх союзных республик — учредителей Союза ССР. От Белоруссии Шушкевич и Вячеслав Кебич, от России Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис, от Украины Леонид Кравчук и Витольд Фокин.