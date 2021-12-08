Украинский депутат Чернев назвал коллаборантами врачей и учителей, которых убила УПА

"Напомню, что за десять лет существования УПА было уничтожено российских оккупантов и коллаборантов более 30 тысяч. И это исключительно маленькая УПА", — сказал нардеп в эфире телеканала ICTV.

УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В 2017 году СМИ сообщили, что ЦРУ обнародовало ряд документов, касающихся времён Второй мировой войны. В них, в частности, говорится о том, что за пять недель существования "государства" Бандеры было убито пять тысяч украинцев, пятнадцать тысяч евреев и несколько тысяч поляков. После освобождения Украины от немецкой оккупации УПА стала убивать бойцов Красной армии, сотрудников правоохранительных органов, советских и партийных работников, а также присланных на Западную Украину представителей интеллигенции — врачей и учителей.