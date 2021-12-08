Университет Гонконга показал микрофотографию нового штамма ковида "омикрон"
Изображение представлено в двух вариантах: при малом и большом увеличении.
Штамм "омикрон" © ТАСС / VW Pics via ZUMA Press Wire
Университет Гонконга опубликовал изображение нового штамма коронавируса "омикрон", полученное при помощи электронного микроскопа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что учёные медицинского факультета университета смогли сделать электронную микрофотографию клетки (Vero E6) почки обезьяны, которая заражена новым вариантом ковида. Снимок представлен в малом и большом увеличении.
По словам учёных, при малом увеличении видно повреждение клеток с набухшими везикулами, содержащими маленькие чёрные вирусные частицы. При большом — агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на их поверхности.
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Ранее иммунолог Сергей Крючков усомнился в способности "омикрона" стать "живой вакциной" от ковида. По его словам, данная мутация может оказаться менее патогенной, чем "дельта", однако не исключён и кардинально противоположный вариант.
Напомним, новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре. Он был назван греческой буквой "омикрон". Эта мутация была признана Всемирной организацией здравоохранения вызывающей беспокойство. Из-за нового штамма 2 декабря Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран.
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