Университет Гонконга показал микрофотографию нового штамма ковида "омикрон"

Университет Гонконга опубликовал изображение нового штамма коронавируса "омикрон", полученное при помощи электронного микроскопа. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что учёные медицинского факультета университета смогли сделать электронную микрофотографию клетки (Vero E6) почки обезьяны, которая заражена новым вариантом ковида. Снимок представлен в малом и большом увеличении.

По словам учёных, при малом увеличении видно повреждение клеток с набухшими везикулами, содержащими маленькие чёрные вирусные частицы. При большом — агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на их поверхности.