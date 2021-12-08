Двое военных погибли при столкновении танка и внедорожника на учениях в Германии

В Германии в ходе учений в земле Нижняя Саксония погибли двое военнослужащих бундесвера. Об этом сообщается в твиттере сухопутных войск ФРГ.

"В результате трагичного несчастного случая на полигоне в Бергене погибли двое военнослужащих", — говорится в сообщении.

Как пишет издание Welt, во время манёвров столкнулись танк и военный внедорожник. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила соболезнования семьям и близким погибших.