Двое военных погибли при столкновении танка и внедорожника на учениях в Германии
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила соболезнования их семьям и близким.
Фото © ТАСС / DPA
В Германии в ходе учений в земле Нижняя Саксония погибли двое военнослужащих бундесвера. Об этом сообщается в твиттере сухопутных войск ФРГ.
"В результате трагичного несчастного случая на полигоне в Бергене погибли двое военнослужащих", — говорится в сообщении.
Как пишет издание Welt, во время манёвров столкнулись танк и военный внедорожник. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила соболезнования семьям и близким погибших.
Ранее сообщалось, что пилот ВВС США погиб в результате инцидента с самолётами Т-38С Talon на авиабазе Лафлин. Кроме того, ещё два пилота получили травмы.
Комментариев: 0