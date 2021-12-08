НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Двое военных погибли при столкновении танка и внедорожника на учениях в Германии

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила соболезнования их семьям и близким.

8 декабря, 04:48

Фото © ТАСС / DPA

В Германии в ходе учений в земле Нижняя Саксония погибли двое военнослужащих бундесвера. Об этом сообщается в твиттере сухопутных войск ФРГ.

"В результате трагичного несчастного случая на полигоне в Бергене погибли двое военнослужащих", говорится в сообщении.

В Бразилии 12 пожарных попали под завалы в пещере во время учений

В Бразилии 12 пожарных попали под завалы в пещере во время учений

Как пишет издание Welt, во время манёвров столкнулись танк и военный внедорожник. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила соболезнования семьям и близким погибших.

Ранее сообщалось, что пилот ВВС США погиб в результате инцидента с самолётами Т-38С Talon на авиабазе Лафлин. Кроме того, ещё два пилота получили травмы.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1